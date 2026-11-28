Чем знаменит Иволгинский дацан в Бурятии?

Самый известный буддийский монастырь в России и место паломничества буддистов не только нашей страны, но всего мира, — Иволгинский дацан. Он был основан согласно Постановлению Совета народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР за №186-ж от 2 мая 1945 года «Об открытии буддийского храма “Хамбинское сумэ” в улусе Средняя Иволга». Впервые после запретов на религиозную деятельность, гонений на священнослужителей и закрытия монастырей Советская власть разрешила построить буддийский храм. Скорее всего, это был жест благодарности буддистам страны за их вклад в борьбу с фашистами на фронте и в тылу, достаточно упомянуть, что в Фонд обороны от них поступило около полумиллиона рублей.

Вскоре после выхода Постановления начался сбор средств, и в бурятском селе построили деревянный дом, придав ему облик буддийского храма – дугана. В конце 1945 года там прошел первый открытый молебен, а позднее, в 1951 году, на участке, выделенном для монастырского комплекса, возвели жилища лам. Сегодня в монастыре действуют 10 дуганов и Буддийский университет «Даши Чойнхорлин». Иволгинский дацан является духовной столицей Буддийской традиционной Сангхи России (прим. ред.: федерация буддийских общин Бурятии) и резиденцией главы российских буддистов — XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева (прим. ред.: «пандит» в переводе с санскрита – «ученый», «хамбо-лама» на тибетском языке – «старший монах»). Но особенность Иволгинского дацана состоит в том, что в нем пребывают два Хамбо ламы: в 2002 году монастырь обрел Драгоценное Неиссякаемое Тело XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова, чем обитель, прежде всего, и прославилась.

Даши-Доржо Этигэлов (1852-1927), или, как еще пишут его фамилию — Итигэлов, получил известность в качестве выдающегося бурятского и российского религиозного деятеля. Его биография – это история духовного подвижничества. Мальчик из бедной семьи, рано осиротевший, он с пяти лет пас скот у чужих людей и нянчил детей, а однажды сказал хозяевам, что будет Хамбо-ламой, чем очень удивил их. Но в 15 лет Даши-Доржо сбежал за 300 километров в Анинский дацан, где, приняв монашество, около двух десятилетий постигал буддийское учение. Чтобы молодого монаха освободили от воинской службы, дав ему возможность выучиться, земляки годами вносили плату в казну. Вернувшись в родные края, Этигэлов стал преподавателем, а затем настоятелем Янгажинского дацана, где построил два храма, внеся все собственные средства – 15 тысяч рублей. Просветительская и научная деятельность принесли Этигэлову известность как одному из самых образованных лам. Он написал около полусотни работ по буддизму и фундаментальный труд «Жор», в котором адаптировал принципы тибетской фармакологии к бурятским лекарственным растениям, и около полусотни работ по буддизму. В 1911 году его из 10 претендентов избрали XII Пандито Хамбо-ламой, главой буддистов Восточной Сибири.

С началом Первой мировой войны Этигэлов созвал совет наиболее влиятельных людей со всей Бурятии, чтобы решить, как помочь фронту. В результате с бурятского населения собрали колоссальную по тем временам сумму — 130 тысяч рублей, кроме того организовали отправку солдатам продуктов и обмундирования, а еще на 30 тысяч рублей обустроили прифронтовой лазарет. Этигэлов сам совершал поездки, собирая денежные пожертвования. Он помог направить на фронт лам-лекарей, владевших искусством тибетской медицины. В 1916 году за свою деятельность по обеспечению фронтовых нужд Этигэлов был награжден орденом Святой Анны II степени. В 1917 году он сложил с себя полномочия Пандито Хамбо-ламы и вернулся в Янгажинский дацан.

В дацане 15 июня 1927 года Этигэлов, приняв позу лотоса и прочитав вместе с учениками молитву-благопожелание для умершего, ушел в нирвану. Его, как он и просил, посадили в кедровый короб и захоронили на традиционном кладбище лам в местности Хухэ-Зурхэн. Через 30 лет ученики, по завещанию Этигэлова, должны были навестить его, чтобы убедиться в сохранности тела, а спустя 75 лет он обещал вернуться сам. В последующие годы бурятские ламы под руководством тогдашних Хамбо-лам дважды, после землетрясения и наводнения, втайне от властей извлекали саркофаг. Удостоверившись, что тело Этигелова не пострадало от стихии и находится в неизменном состоянии, возвращали его на место. Со временем это место оказалось забыто и было обнаружено уже нынешним XXIV Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым в 2002 году, то есть по прошествии тех самых 75 лет, о которых говорил буддийский учитель. Священную реликвию перенесли в Иволгинский дацан, возведя для нее по фотографиям несохранившегося дугана, построенного под руководством Этигэлова в 1906 году в Янгажинском дацане, Благословенный дворец. В нем с 2008 года и находится Драгоценное Неиссякаемое Тело XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова.

Состояние, в котором пребывает Этигэлов, пытались определить ученые. На следующий день после извлечения тела они провели его осмотр и отметили, что кожные покровы — «податливые при нажатии на них пальцами», мягкие ткани «туго эластичной консистенции», «подвижность в суставах сохранена». Поза сидящего оставалась прежней даже при отсутствии поддержки. При этом никаких следов бальзамирования врачи не обнаружили. «В Улан-удэ мы столкнулись с исключительным случаем», — заявила группа ученых на пресс-конференции. В 2004 году по разрешению буддийских властей Бурятии было проведено детальное изучение тела, выполненное, прежде всего, профессором Виктором Звягиным, заведующим отделом идентификации личности Российского центра судмедэкспертизы. Результаты показали, что «белковые фракции имеют прижизненные характеристики». Эксперты пришли к выводу, что состояние тела Этигелова не соответствует ни одному из известных посмертных состояний. В 2005 году медицинские и биологические исследования буддийской святыни были приостановлены по религиозным соображениям, о чем распорядился Дамба Аюшеев. Поэтому пока феномен Этигэлова не имеет четкого научного объяснения.

Но если ученые не могут сказать точно, как относиться к данному явлению, то верующие воспринимают Этигэлова живым. Один из монахов регулярно получает в процессе медитации его наставления и передает другим. Поклониться ламе, нетленное тело которого помещено в стеклянный куб, отовсюду приезжают паломники. Доступ к буддийской святыне открыт каждый день в определенные часы.

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Даши-Доржо Этигэлова уважали и почитали не только буддисты, но и представители других конфессий, на праздновании 300-летия Дома Романовых его с почетом принимал император Николай II. Но о том, каким был этот удивительный человек, хорошо видно из воспоминания одной женщины, записанного ее дочерью: «Когда Хамбо стал старым, тело его сильно уменьшилось в размерах. Он очень любил детей и говорил им: «Вы посадите меня в свою тележку и возите». Когда, играя, <дети> убегали, он говорил: «Меня оставив, далеко не убегайте» — вспоминала моя мама. Меня это очень удивляло: как странно, что такой большой лама мог запросто сесть в детскую тележку, чтобы его возила детвора, и наблюдать, как они играют».

Автор текста Ирина Кравченко

Фото: Дворец Хамбо-ламы Итигэлова, Авторство: ru:User:Vasiliy Tatarinov. ru:Image:Ivolga.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/10614672