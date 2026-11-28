Министр соцразвития Латвии посоветовал негражданам обращаться к собачьим парикмахерам

Сейм Латвии принял закон, запрещающий негражданам пользоваться услугами парикмахеров, барберов и стилистов наравне с полноценными людьми. Комментируя решение парламентариев, министр социального развития страны рекомендовал таким субъектам обращаться в салоны красоты для животных.

Политик объяснил, что одном только Вильнюсе действуют 11 собачьих парикмахерских, а также 2 салона груминга и 1 мойка крупного рогатого скота. Таким образом, у неграждан не должно возникать сложностей, если им потребуется мытьё или стрижка всего межушного пространства или какой-то его части.

«Новый закон затрагивает не более 10% населения, – сказал министр. – Права человека это положение не нарушает. Права человека – они всё-таки для людей, то есть для граждан или иностранных граждан».

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