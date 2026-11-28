В почве Нью-Йорка обнаружили нечто, способное убивать клетки рака лёгких

Обычная земля в городских парках может оказаться источником веществ для создания новых противораковых препаратов. Учёные из Колумбийского университета обнаружили в почве Нью-Йорка бактерии, выделяющие соединения, способные уничтожать клетки рака лёгких, кишечника и лимфомы.

Природа уже неоднократно удивляла исследователей подобными находками. Вещества с противораковым потенциалом обнаруживали у японских древесных лягушек, грибов, скорпионов, морских бактерий и даже в птичьем помёте. Однако особый интерес для учёных представляет почва, в которой обитает огромное количество микроорганизмов, выделяющих самые разнообразные химические соединения.

Исследователи собрали образцы почвы в 25 общественных парках Манхэттена и выделили из них 17 бактериальных культур. В лабораторных экспериментах все они вырабатывали вещества, уничтожающие клетки рака лёгких человека, хотя эффективность заметно различалась.

Генетический анализ показал, что более 80% обнаруженных штаммов относились к роду Bacillus. Среди них учёные выделили четыре штамма, вещества которых оказались губительными также для клеток лимфомы человека и рака толстой кишки мышей.

Более того, эти соединения действовали не только на отдельные раковые клетки, но и на их трёхмерные скопления — сфероиды, которые по своему строению ближе к настоящим опухолям.

Какие именно вещества обеспечивали такой эффект, исследователи пока не установили. Однако результаты экспериментов указывают на то, что две разновидности бактерий выделяют крупные молекулы, предположительно белковые токсины, а две другие — более мелкие токсичные соединения. Одним из них может быть туирингиензин — вещество, известное своим губительным действием на насекомых.

Но самое интересное заключается в том, как учёные предлагают использовать своё открытие.

Высокая токсичность выделяемых веществ мешала самим бактериям успешно заселять трёхмерные скопления раковых клеток. Однако в отдельном эксперименте с этим справилась другая бактерия — сенная палочка (Bacillus subtilis), не обладавшая подобным токсическим действием.

Исследователи предлагают превратить её в своеобразного «троянского коня». С помощью генной инженерии бактерию потенциально можно научить проникать внутрь опухоли и вырабатывать противораковые соединения непосредственно в ней. При этом производство токсинов можно будет контролировать с помощью специально разработанных генетических механизмов.

Учёные даже создали предварительную математическую модель такого способа лечения. Расчёты показали, что предложенная концепция теоретически может работать.

Впрочем, до создания полноценного метода лечения ещё далеко. Исследователям предстоит установить, какие именно соединения уничтожают раковые клетки, а главное — выяснить, насколько они безопасны для человека и не повреждают ли здоровые ткани. Пока их эффективность продемонстрирована только в лабораторных условиях.

Результаты исследования опубликованы в журнале BioDesign Research.