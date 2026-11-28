Власти Коста-Рики запретили въезд в страну спецдокладчице ООН Франческе Альбанезе

Власти Коста-Рики запретили въезд спецдокладчице ООН по правам человека Франческе Альбанезе, сославшись на вопросы национальной безопасности.

Альбанезе задержали в аэропорту Сан-Хосе, куда она прибыла, чтобы получить почетную докторскую степень Университета Коста-Рики; церемония прошла дистанционно. По словам Альбанезе, после обращения в суд ей было разрешено выйти из аэропорта, и она смогла провести ночь в отеле, а затем вылетела в Мексику.

Иммиграционные службы Коста-Рики объяснили отказ во въезде наличием «международного предупреждения» относительно Альбанезе. Сама спецдокладчица назвала утверждения о ее «связях с терроризмом» клеветой и потребовала либо доказательств, либо официальных извинений.