В марсианском метеорите нашли минерал с загадочным происхождением

Внутри метеорита, прилетевшего на Землю с Марса, учёные обнаружили несколько крошечных зёрен граната — минерала, который прежде ни разу не находили в образцах марсианских пород. На первый взгляд находка кажется незначительной, однако она может свидетельствовать о геологических процессах, о существовании которых на Красной планете исследователи до сих пор не знали.

На Земле гранаты часто образуются под воздействием высоких температур, давления или химических изменений горных пород. Однако на Марсе условия, необходимые для образования этого минерала, пока не были выявлены. Теперь учёным предстоит выяснить, как именно он появился и действительно ли его родиной была Красная планета.

Большинство людей представляют гранат как драгоценный камень насыщенного красного цвета. Однако этот минерал имеет множество разновидностей. Обнаруженный в метеорите гранат относится к андрадитам — богатым железом минералам, которые нередко имеют желтовато-зелёную или оливковую окраску. Из-за сходства с другими минералами, часто встречающимися в метеоритах, исследователи едва не пропустили находку.

Первоначально учёные приняли необычные зёрна за пироксен — распространённый минерал. Однако их химический состав вызвал вопросы, и более тщательный анализ показал, что перед исследователями андрадит. Всего несколько его зёрен находились внутри фрагмента породы размером приблизительно 0,8 на 0,5 миллиметра — меньше макового зёрнышка.

Сам метеорит, получивший обозначение NWA 8171, представляет особый интерес для науки. Он входит в группу из 18 фрагментов одного марсианского метеорита, наиболее известный из которых получил прозвище «Чёрная красавица».

Метеорит состоит из базальтовой брекчии — породы, содержащей множество разнородных минеральных включений. По своей структуре она напоминает кекс с сухофруктами и орехами. Каждый такой фрагмент может хранить сведения о разных этапах геологической истории Марса.

Гранаты в этом отношении особенно ценны. Они способны сохранять информацию о температуре и давлении, при которых сформировались, помогают определить время происходивших геологических процессов, а содержащиеся в них включения других минералов позволяют судить о химическом составе древней окружающей среды.

Пока исследователи рассматривают несколько сценариев появления марсианского граната. Он мог образоваться из необычной разновидности магмы, которую ещё не обнаруживали на Марсе, либо в результате метаморфизма — преобразования уже существующих горных пород под воздействием высокой температуры, давления или горячих жидкостей.

Необходимые для такого преобразования условия могли возникнуть при столкновении Марса с крупным космическим телом, при подъёме магмы в марсианскую кору или в результате сочетания этих процессов.

Впрочем, существует и более необычная версия: гранат мог вообще образоваться за пределами Марса. Хотя химический состав содержащего его фрагмента имеет признаки марсианского происхождения, учёные не исключают, что когда-то он попал на планету из космоса, а затем оказался частью местной горной породы.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи намерены изучить соотношение изотопов в обнаруженном минерале и сравнить его с показателями других марсианских минералов. Если происхождение граната подтвердится, крошечная находка может стать свидетельством ранее неизвестных процессов, происходивших в недрах Красной планеты.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Geochemical Perspectives Letters.