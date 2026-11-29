ВСУ — ночью перехвачен 101 БПЛА. МО РФ — сбиты 1017 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 140 ударных БПЛА (из них – 93 реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 101 беспилотника (в том числе 55 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 27 локациях и падения обломков в 13 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 29 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 1017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки с применением ракет и БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.