Тайвань призвал Пекин уважать выбор жителей острова

Правительство Тайваня призвало Китай уважать демократический строй острова и волеизъявление его жителей. Совет по делам материкового Китая заявил, что Пекину следует прагматично отнестись к результатам местных выборов, состоявшихся 28 ноября, и вести диалог с демократически избранным правительством Тайваня.

По итогам выборов правящая Демократическая прогрессивная партия одержала победу в 10 из 22 городов и уездов острова, вдвое улучшив свой результат по сравнению с выборами 2022 года.

Оппозиционная партия «Гоминьдан», выступающая за сближение с Китаем, победила в 11 городах и уездах, сохранив контроль над столицей Тайбэем.

Комментируя результаты выборов, в Пекине заявили, что процесс «воссоединения» Китая и Тайваня невозможно остановить.