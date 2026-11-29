В Нью-Йорке состоялся юбилейный, сотый парад Macy’s в честь Дня благодарения

В субботу, 28 ноября, в Нью-Йорке состоялся сотый традиционный парад Macy’s Thanksgiving Day Parade – одно из самых зрелищных праздничных мероприятий в США, ежегодно привлекающее миллионы зрителей.

Изначально парад должен был состояться в четверг, 26 ноября, в День благодарения. Однако из-за сильного ветра и проливных дождей организаторы впервые в истории мероприятия были вынуждены перенести его на два дня.

Как пишет Associated Press, в юбилейном параде были задействованы рекордные 100 надувных фигур и около тысячи клоунов.

Над улицами Манхэттена проплыли гигантские фигуры персонажей мультфильмов, комиксов и компьютерных игр, среди которых Снупи, Человек-паук, Супер Марио, Базз Лайтер и Hello Kitty. По улицам проехали декорированные платформы, выступили музыканты, танцоры и артисты. По традиции завершал шествие Санта-Клаус.

Маршрут парада протяженностью около четырех километров пролегал от западной части Центрального парка до знаменитого универмага Macy’s на Геральд-сквер.

Первый праздничный парад Macy’s состоялся в Нью-Йорке в 1924 году. В 1927 году в шествии впервые появились гигантские надувные фигуры, ставшие впоследствии его главным символом. В 1942-1944 годах парады не проводились в связи со Второй мировой войной.

В США парад Macy’s традиционно знаменует начало сезона рождественских праздников.