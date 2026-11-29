Массовая демонстрация в Тбилиси в поддержку вступления в Евросоюз

В Грузии 28 ноября прошла одна из крупнейших за последние месяцы акций протеста. В центре Тбилиси собрались десятки тысяч сторонников оппозиции, выступающих за европейскую интеграцию страны.

Акция под лозунгом «Грузия без Иванишвили, Грузия – это Европа» была приурочена ко второй годовщине решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Участники, которые несли флаги Грузии и Европейского Союза, собрались на Площади Свободы.

28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял решение отложить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Это решение вызвало общенациональные демонстрации, которые были жестко подавлены полицией.

С тех пор акции в Тбилиси проходят постоянно. Несмотря на массовые аресты, крупные штрафы и ужесточение законодательства, протестующие продолжают требовать проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных участников протестов.

Организаторами субботней акции выступили проевропейские активисты и пять оппозиционных партий. В отношении этих партий правящая партия «Грузинская мечта» инициировала разбирательство в Конституционном суде с требованием их запрета.