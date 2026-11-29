Эрмитажный кот забрался на Александрийский столп

В ночь на 29 ноября в дежурную часть полиции по Центральному району Петербурга поступил сигнал, что неустановленное лицо забралось на Александровскую колонну на Дворцовой площади.

Прибывшие на место оперативники установили, что на достопримечательности сидит чёрный кот, который категорически отказался спускаться до выполнения своих требований.

«Это наш кот Мурзик, который живёт в музее уже 8 лет. Недавно он прочитал про камчатских крабов и потребовал включить их в меню. Выполнить это оперативно мы не смогли, поэтому он и устроил акцию протеста», – сказала глава пресс-службы Эрмитажа Елизавета Романова.

Переговоры с котом продлились три часа, только после представления письменных гарантий от руководства музея, что в течение недели ему будут предоставлены камчатские деликатесы, Мурзик самостоятельно спустился с 47-метровой колонны.

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