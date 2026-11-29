Почему простуда вызывает приступ астмы: найден белок, который включает сразу два воспаления

Люди с астмой хорошо знают: стоит подхватить простуду, и приступ может случиться в считаные дни. Риновирус, возбудитель банальной ОРВИ, годами считается главным провокатором обострений. Но что именно происходит в легких в эти дни, оставалось не до конца ясным. Новое исследование указывает на конкретного виновника — белок G-CSF, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор.

Эксперимент, в котором людей намеренно заражали простудой

Исследователи под руководством Роберта Снелгроува из Имперского колледжа Лондона пошли на необычный шаг: они набрали 28 человек с астмой легкой и средней степени тяжести и 11 здоровых добровольцев, а затем ввели им в нос раствор с риновирусом A16. Это не был случайный контакт с больным в транспорте — это была контролируемая экспериментальная инфекция, позволяющая отслеживать каждую стадию реакции организма.

В течение двух недель участники ежедневно записывали симптомы, а исследователи измеряли функцию легких, вирусную нагрузку и уровни иммунных молекул в носовой жидкости и бронхиальных смывах. На четвертый день после заражения у пациентов с астмой произошло то, чего не случилось у здоровых: экспрессия гена G-CSF в клетках бронхов резко выросла, и концентрация этого белка в дыхательных путях подскочила.

Один белок, два воспаления

Астма традиционно считается болезнью «аллергического» воспаления второго типа, за которое отвечают эозинофилы и цитокины вроде IL-4, IL-5 и IL-13. Стандартное лечение обострений — кортикостероиды — нацелено именно на этот тип реакции. Но при вирусных приступах в легких одновременно поднимается и нейтрофильное воспаление, на которое стероиды действуют слабо. Долгое время считалось, что это два параллельных процесса.

Работа Снелгроува показывает, что G-CSF может быть общим переключателем для обоих. У мышей с моделью аллергической астмы введение рекомбинантного G-CSF само по себе, без всякого вируса, вызывало полноценное обострение: активировались ILC2-клетки, дендритные клетки и Th2-лимфоциты, росла выработка аллергических цитокинов и накапливались эозинофилы. То есть один белок запускал и нейтрофильную, и аллергическую ветви воспаления одновременно.

Что происходит, если G-CSF заблокировать

Самый практичный вопрос звучал так: можно ли предотвратить приступ, если перекрыть этот белок. У мышей, которым вводили антитело против G-CSF перед заражением вирусом, в легких оказывалось меньше нейтрофилов и аллергических иммунных клеток. Дыхательные пути оставались менее жесткими, сопротивление дыханию снижалось, повреждение тканей и избыточное образование слизи уменьшалось.

Это не означает, что лекарство уже готово. Исследователи честно указывают на ограничение: у мышей антитело вводили до заражения, тогда как в реальной жизни человек обратится за помощью уже после начала приступа. Тем не менее направление выглядит перспективным. На рынке уже существуют экспериментальные антитела, блокирующие рецептор G-CSF, например CSL324, который тестируется при других воспалительных заболеваниях. Возможно, придет очередь и астмы.

Почему это важно именно сейчас

Существующие биологические препараты от астмы, такие как меполизумаб или бенрализумаб, отлично работают у многих пациентов с аллергическим фенотипом, снижая частоту обострений почти до нуля. Но не у всех. У части больных вирусные приступы продолжаются даже на фоне такой терапии, и именно у них нейтрофильное звено может играть недооцененную роль.

История с G-CSF напоминает, что астма — не одна болезнь, а совокупность разных механизмов, которые внешне выглядят похоже. Простуда в этой картине оказывается не просто спусковым крючком, а химическим сигналом, который у людей с астмой звучит громче, чем у здоровых. И если научиться заглушать этот сигнал, возможно, удастся предотвращать ту часть приступов, которую сегодняшние лекарства пропускают.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Изображение: разработано Мagnific.