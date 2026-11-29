Герой Бонди Ахмад аль-Ахмед получил высшую награду Австралии за спасение евреев

Австралия наградила «Крестом доблести», высшей гражданской наградой страны за храбрость, Ахмеда аль-Ахмеда, разоружившего одного из террористов во время антисемитского теракта на пляже Бонди.

Решение 29 ноября объявила генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин. Награда присуждена по рекомендации независимого Совета по наградам за храбрость. «Ахмед аль-Ахмед проявил самое заметное мужество в обстоятельствах чрезвычайной опасности, чтобы обезоружить вооружённого человека на пляже Бонди», – говорится в указе.

Аль-Ахмед стал лишь шестым австралийцем в истории, получившим «Крест доблести» – награду, учрежденную в 1975 году. До него её последними обладателями были Тимоти Бриттен и Ричард Джойс, спасавшие людей из горящего клуба Sari во время терактов на Бали в 2002 году.

14 декабря 2025 года двое мусульманских террористов открыли огонь по участникам празднования Хануки, организованного ХАБАДом, на пляже Бонди в Сиднее. В результате антисемитского теракта, по данным властей, мотивированного идеологией «Исламского государства», погибли 15 человек.

Аль-Ахмед в тот момент находился рядом. По данным следствия и очевидцев, он спрятался за припаркованными машинами, а затем бросился на одного из стрелков сзади, вырвал у него винтовку и повалил его на землю. На видео безоружный мужчина в белой футболке бежит к вооружённому террористу и отбирает у него оружие.