Письмо крымского воина жене расшифровали спустя почти четыре века: в нем — факты об осаде и почтовой сети ханства

Крымские ученые прочитали письмо солдата Сулеймана-эфенди, написанное жене во время польского похода 1633 года. Текст на арабской графике пролежал в академических сборниках больше полутора веков, но только теперь получил полноценное описание и контекст. За бытовыми строками о войне и тревоге за дом открываются две неожиданные детали: жена воина умела читать и писать, а почта в Крымском ханстве работала лучше, чем в Османской империи.

Письмо, которое никто не читал

Текст был опубликован еще в 1864 году в Санкт-Петербурге, в сборнике по истории Крымского ханства. Однако публикаторы ограничились изданием, не сопроводив его научным описанием. Долгое время письма хранились в историко-филологическом отделении Императорской академии наук, и происхождение этого собрания до сих пор остается неясным. Эльмира Абибуллаева, заведующая мемориальным комплексом Исмаила Гаспринского Бахчисарайского музея-заповедника, взялась за расшифровку и атрибуцию текста, сообщает ТАСС.

О чем писал солдат

Сулейман-эфенди служил в войске крымского хана Джанибека Герая. Его письмо относится к событиям польского похода 1633 года — эпизоду войны между Османской империей и Речью Посполитой. Автор описывает штурм укрепленного польского лагеря и сильный артиллерийский огонь со стороны противника. Речь, вероятнее всего, идет об осаде Каменца-Подольского — крепости, которая в то время была ключевым пунктом обороны польской границы.

Исторический контекст подтверждает эти детали. В октябре 1633 года войска гетмана Станислава Конецпольского отразили нападение отрядов Абазы-паши на укрепленный лагерь под Каменцем. Польская сторона располагала примерно 11 тысячами солдат против примерно 20 тысяч у противника. В кампании участвовали и крымские отряды, хотя хан Джанибек Герай официально не поддержал авантюру Абазы-паши, предпочитая сохранять осторожную дистанцию. Письмо Сулеймана-эфенди, таким образом, отражает взгляд рядового участника событий, а не официальную хронику.

Женщина, которая умела читать

Одна из самых интересных деталей — не военная, а бытовая. Судя по содержанию, между Сулейманом и его женой велась оживленная переписка. Это означает, что адресат умел читать. Для женщины в Крымском ханстве первой половины XVII века это не было повсеместным явлением, но и не было чем-то исключительным в семьях, связанных с военной и административной средой. Письмо добавляет штрих к картине грамотности в ханстве, которая реконструируется преимущественно по документам канцелярий, а не по частной переписке.

Кроме того, Сулейман беспокоится о родных и соседях: войско хана ушло в поход, оставив Крым без надежного прикрытия. Эта тревога понятна в контексте того времени, когда уход основных сил на войну создавал риск для незащищенных тылов.

Почта, которая работала лучше османской

Еще один сюжет, который всплывает при изучении письма, касается инфраструктуры связи. В Крымском ханстве действовала стабильная почтовая сеть. Станции располагались не только на полуострове, но и за его пределами — вплоть до Очакова на территории нынешней Николаевской области. На каждой станции содержалось около 60 лошадей. Путешественники и дипломаты отмечали, что крымские станции были оснащены лучше, чем в Османской империи.

Это наблюдение важно не само по себе, а как объяснение: письмо Сулеймана-эфенди не было курьезом. Оно было частью работающей системы коммуникации, которая связывала воина на фронте с домом. Оставался открытым только один вопрос — дошло ли конкретное письмо до адресата. На сегодняшний день ответа на него нет.

Что остается за кадром

Расшифровка одного письма не переписывает историю польского похода 1633 года. Но она добавляет к ней человеческое измерение: голос человека, который стоял под огнем польской артиллерии, думал о жене и беспокоился о том, что происходит дома, пока он воюет вдали от Крыма. И это напоминает, что даже в эпохах, известных нам по дипломатическим документам и хроникам сражений, частная жизнь шла своим чередом — с письмами, почтовыми лошадьми и ожиданием ответа.

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