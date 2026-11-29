После того как человечество впервые сбило астероид с курса, зонд вернулся и увидел нечто более странное, чем ожидалось

В сентябре 2022 года зонд DART американского космического агентства врезался в небольшой астероид Диморф (Dimorphos) на скорости около 6,1 км/с, сократив период его обращения вокруг более крупного астероида Дидим (Didymos) на 33 минуты. Это был первый в истории человечества эксперимент по целенаправленному изменению орбиты небесного тела. Но после удара оставался без ответа один фундаментальный вопрос: что именно произошло с самим Диморфом.

Четыре года спустя европейский зонд «Гера» (Hera) прибыл к месту событий и передал первые снимки крупным планом. Ответ удивил самих ученых: три взаимоисключающие гипотезы подтвердились одновременно.

Один астероид, три судьбы

До столкновения в исследовательской группе шли споры. Одни предсказывали, что DART выбьет на поверхности Диморфа кратер; другие считали, что изменится форма всего тела; третьи полагали, что астероид почти не пострадает. Руководитель научной программы «Геры» Патрик Мишель, комментируя результаты, выразился предельно ясно: «К нашему большому удивлению, ответ оказался сразу всеми тремя».

Ударная сторона действительно сплющилась. Кратер диаметром примерно со спортивный стадион занимает значительную часть поверхности Диморфа, срезав первоначальный округлый контур и образовав плоскую «грань». Однако на остальной части астероида заметных изменений почти нет: распределение валунных полей практически идентично снимкам DART 2022 года.

Еще более неожиданным оказалось вращение. Последовательность изображений, переданных «Герой», показала, что после удара Диморф начал «бешено кувыркаться» на орбите. Планетолог Сабина Радукан описала это так: «Представьте бочку, которую столкнули с лестницы, — примерно так сейчас Диморф катится вокруг Дидима». Это хаотическое вращение не было зафиксировано наземными телескопами.

Сотни камней все еще на орбите

Если кратер еще укладывался в ожидания, то следующее открытие оказалось полностью вне плана.

Длинноэкспозиционные снимки «Геры» показали, что вокруг двойной системы Дидима и Диморфа дрейфуют сотни валунов размером от футбольного мяча до стиральной машины. Эти обломки были выброшены после удара 2022 года, но ученые предполагали, что за четыре года большинство из них либо рассеялось, либо упало обратно на поверхность. В реальности они продолжают медленно обращаться вокруг двойной системы, оставляя на снимках пунктирные следы.

Для команды «Геры» это означает дополнительные сложности: при последующем сближении до 13 километров и менее навигация должна учитывать эти дрейфующие камни, иначе возникает риск столкновения. Руководитель программы «Геры» Ян Карнелли признал, что эти камни «представляют дополнительный риск».

Что именно изучает «Гера»

Зонд «Гера» размером с небольшой автомобиль был запущен в октябре 2024 года и прибыл к цели после более чем двухлетнего полета. На его борту три основных прибора: черно-белая камера для навигации и съемки, гиперспектральная камера, одновременно работающая в 25 диапазонах, и тепловизор, предоставленный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), который измеряет температуру поверхности.

Данные о температуре позволяют судить о свойствах поверхностного материала: твердая это порода, пористая ли раздробленная масса или рыхлая пыль. Разные вещества нагреваются и остывают с разной скоростью, и тепловизионные изображения делают эти различия видимыми.

Сейчас «Гера» находится на расстоянии около 25–30 километров от двойной системы, поддерживая «прямоугольную орбиту» с помощью двигателей, средняя скорость составляет всего 12 сантиметров в секунду. В декабре зонд приблизится примерно на 13 километров, а в январе 2027 года выведет два кубсата размером с обувную коробку для более близкого изучения.

Кубсаты отправятся внутрь

У этих двух кубсатов четкое разделение задач. Итальянский «Милани» (Milani) будет анализировать состав пылевых частиц и минералов на поверхности астероида. Люксембургский «Ювентас» (Juventas) несет низкочастотный радар и попытается впервые «просветить» внутреннюю структуру астероида, определить, является ли он монолитным или рыхлой грудой обломков, есть ли внутри пустоты. Позже «Ювентас» также попытается совершить посадку и измерить гравитационное поле Диморфа.

Срок самой миссии «Геры» невелик — по плану она завершится в сентябре 2027 года. Но вопросы, на которые она должна ответить, гораздо важнее временных рамок: при каких условиях кинетический удар как средство планетарной защиты надежен, а при каких может не сработать.

Следующая остановка: Апофис

Помимо «Геры», Европейское космическое агентство уже готовит следующую миссию по планетарной защите. Проект «Рамзес» (Ramses) планирует сопровождать астероид Апофис (Apophis) во время его пролета мимо Земли 13 апреля 2029 года. Диаметр Апофиса около 340 метров, он пройдет примерно в 32 000 километрах от поверхности — ниже орбит геосинхронных спутников.

Сам пролет не несет никакого риска столкновения, но гравитация Земли окажет приливное воздействие на Апофис, что может изменить его вращение, рельеф поверхности и даже внутреннюю структуру. «Рамзес» будет наблюдать эти изменения до и после пролета, фиксируя процесс «деформации в реальном времени» астероида в гравитационном поле планеты. JAXA предоставит тепловизор и возможность запуска — это первое всестороннее сотрудничество ЕКА и JAXA в области планетарной защиты.

Изображение: Гера приближается к Диморфосу. Источник: Европейское космическое агентство.