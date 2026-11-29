Выборы в Испании — недруг Израиля может потерять власть

В Испании в воскресенье, 29 ноября, проходят досрочные всеобщие выборы: избираются все 350 депутатов Конгресса и 209 сенаторов. Участки работают с 9:00 до 20:00 по местному времени, первые результаты ожидаются примерно через час после закрытия.

Премьер-социалист Педро Санчес объявил досрочные выборы 5 октября, после того как парламент отклонил его декреты о жилье. Следующие выборы должны были пройти только в 2027 году.

По последним опубликованным опросам, впереди консервативная Народная партия (PP) Альберто Нуньеса Фейхоо – около 31% голосов, социалисты (PSOE) Санчеса – около 29%, ультраправая Vox – около 18%. Но ни одна партия не получает большинства в одиночку: для этого нужно 176 мест.

Наиболее вероятный сценарий – коалиция PP и Vox, которым вместе опросы дают около 190 мест. Это может стать первым участием ультраправых в национальном правительстве Испании со времён диктатуры Франко. Vox выступает за ужесточение миграционной политики и снижение налогов.

У Санчеса остаётся шанс, если левый блок и региональные партии наберут достаточно, но опросы дают ему меньше. Единственный крупный опрос, ставивший PSOE на первое место, – государственный CIS, который традиционно завышает поддержку левых.

Напомним, что Санчес, один из самых последовательных врагов Израиля на международной арене, занял пост премьер-министра в 2018 году. В 2023 году возглавляемые им социалисты уступили консерваторам на выборах, но сумели сформировать коалицию с ультралевыми, басками и каталонцами. Он удержался у власти и после распада этой коалиции.