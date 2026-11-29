Инспекторы Минкульта оштрафовали 512 зрителей, уснувших во время просмотра фильма «Рождение империи»

Совместная инспекция Минкульта и силовиков выписала 512 административных протоколов зрителям, уснувшим в кинотеатрах во время просмотра российского исторического фильма «Рождение империи».

Как пояснили в пресс-службе Минкульта, сон в публичном месте во время демонстрации картины, получившей высокую оценку президента, теперь квалифицируется как «пассивное сопротивление культурной политике государства». Инспекторы, наделённые правом опрашивать свидетелей и изымать записи, фиксируют факты закрытых глаз с помощью тепловизоров и датчиков храпа, установленных в рамках программы «Бодрый зритель».

«Если зритель спал минут пятнадцать, то может рассчитывать на тысячу рублей штрафа, а в случае храпа сумма будет кратно расти», – пояснил замглавы департамента кинематографии Минкульта Эмиль Амирханов.

Согласно обновленному регламенту, первый храп влечет штраф в размере 5 тысяч рублей, повторный – 15 тысяч. Злостным нарушителям могут запретить посещать киносеансы с российскими фильмами.

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