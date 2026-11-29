Зеленский запретил публикацию в СМИ сведений о последствиях ударов по критической инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 октября об усилении защиты критической инфраструктуры в отопительный сезон 2026/27. Документ вступил в силу в день подписания.

Указ поручает Кабинету министров «принять неотложные меры» для запрета публикаций в СМИ о последствиях разрушения объектов критической инфраструктуры и сроках их восстановления. Речь идёт также о запрете сообщать об этапах и состоянии строительства защитных сооружений на объектах топливно-энергетического комплекса и жизнеобеспечения.

В Киеве объясняют меру тем, что такие данные позволяют РФ оценивать эффективность ударов и планировать следующие атаки. Ранее власти лишь призывали СМИ не публиковать информацию о повреждениях и локациях ударов, теперь речь идёт о формальном запрете.

Как именно запрет будет исполняться, в указе не сказано, штрафов или других санкций он не устанавливает. Советник президента Дмитрий Литвин признал, что исполнение будет осложнено, поскольку значительная часть подобных публикаций появляется в анонимных Telegram-каналах. По его словам, механизм сначала должны определить правительство, СБУ и другие ведомства.