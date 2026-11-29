В итальянской Атрипальде при прокладке кабеля нашли римский мавзолей, который 2000 лет считался потерянным

Строители, прокладывавшие электрический кабель в итальянском городке Атрипальда, неожиданно наткнулись на массивное сооружение из туфа. Как выяснилось позже, это основание римского монумента, вероятно, погребального или мемориального, возведенного в эпоху расцвета империи. Находка была сделана в местечке Контрада Чивита, буквально в нескольких метрах от северной стены древнего города Абеллинум, от которого сегодня осталось немногое — в основном фрагменты укреплений, сложенных в древнеримской технике кладки стен opus reticulatum (в переводе с латыни — «сетчатая работа»).

Что именно обнаружили

Речь идет о прямоугольном основании размером примерно 3,5 на 5 метров, сложенном из блоков желтого и серого туфа. Само по себе оно было лишь нижней частью куда более сложного сооружения. Рядом археологи собрали обломки верхних ярусов: колонны, капители с акантовыми листьями, фрагменты антаблемента и карниза. Все это рухнуло и пролежало в земле до наших дней.

Судя по остаткам ступенчатого подиума с профилировкой, перед исследователями не просто стена или фундамент хозяйственной постройки, а постамент значимого общественного или сакрального объекта. Предварительный анализ слоев и керамики позволяет датировать его I–II веками нашей эры, то есть периодом, когда Римская империя находилась на пике могущества.

Почему это важно для понимания Абеллинума

Абеллинум — предшественник современного Авеллино. Его центр, обнесенный стенами, изучен относительно неплохо: известны форум, термы, укрепления. А вот что находилось за пределами городских стен, долгое время оставалось почти неизвестным. Новая находка заполняет именно этот пробел.

Расположение монумента подсказывает его назначение. Римляне не хоронили умерших внутри городской черты, поэтому некрополи и связанные с ними сооружения выносили за ворота, обычно вдоль главных дорог. Основание стоит как раз в таком месте — неподалеку от северного выезда из города, где уже ранее фиксировали следы некрополя того же периода. Вероятно, монумент должен был быть виден всем, кто покидал Абеллинум или приближался к нему, выполняя ту же роль, что и гробницы вдоль Аппиевой дороги.

Случайность, которая стала открытием

Сама история находки типична для итальянской археологии. Работы вела энергетическая компания E-Distribuzione, прокладывавшая новые линии электропередачи. По закону такие проекты сопровождаются предварительными археологическими изысканиями — так называемой превентивной археологией. Именно в ходе этих проверок, а не в результате целенаправленных раскопок, и появился на свет монумент.

Что будет дальше

Сооружение уже было разрушено и заброшено в поздней античности, а затем погребено под землей. Это означает, что на месте сохранилось немногое, но даже разрозненные архитектурные фрагменты позволяют судить о масштабе и богатстве постройки. Сейчас они каталогизируются и изучаются.

Дальнейшие шаги зависят от договоренностей между муниципалитетом, надзорным органом и энергетической компанией. Строительные работы в этом конкретном месте приостановлены, но проект в целом не отменен. Археологи надеются, что продолжение раскопок даст больше данных о том, как выглядел ландшафт за стенами Абеллинума и кто именно удостаивался столь внушительных памятников на въезде в город.

Эта находка — не первая в окрестностях Атрипальды за последние годы. В 2021 году неподалеку уже находили следы римского амфитеатра, а в 2026-м археологи вели георадарные исследования другой гробницы на виа Туфара. Похоже, под современным городом все еще лежит значительная часть древнего Абеллинума, и каждый новый строительный проект рискует обернуться очередной главой его истории.

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