Онколог объяснил, почему рак нельзя победить раз и навсегда, но можно сделать управляемым

Полностью искоренить рак в обозримом будущем не получится, и дело не в недостатке технологий, а в самой природе болезни. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил онколог Антон Саад, эксперт благотворительного фонда «Онкологика». По его словам, рак представляет собой не одну болезнь, а сотни генетически различных заболеваний, поэтому даже самые совершенные вакцины не смогут устранить все их виды сразу.

Почему «рак» — это не одна мишень

Это утверждение не фигура речи. Еще в 2014 году исследователи из The Cancer Genome Atlas, проанализировав более 3500 опухолей двенадцати типов, пришли к выводу: классификация по органу, в котором возникла опухоль, не всегда отражает биологию заболевания. Опухоли, возникшие в разных тканях, могут оказаться генетически ближе друг к другу, чем разные подтипы одного и того же органа. Иными словами, «рак легкого» и «рак молочной железы» — это не два заболевания, а десятки различных молекулярных сценариев, каждый из которых требует своего подхода.

Именно поэтому идея одной универсальной вакцины, которая решит проблему так же, как прививка от оспы, упирается в биологию. Оспа — один вирус. Рак — множество генетических программ, которые ломаются по-разному в разных клетках.

Что вакцины могут на самом деле

Тем не менее Саад не отрицает потенциала вакцин. Он говорит о снижении смертности от отдельных форм рака и о превращении некоторых видов заболевания в хронические контролируемые состояния. Это согласуется с направлением, в котором развивается современная онкоиммунология.

Терапевтические противораковые вакцины, в отличие от классических профилактических, нацелены на обучение иммунной системы распознавать уже существующую опухоль. Ключевой сдвиг последних лет связан с двумя технологиями: секвенированием нового поколения, которое позволяет выявлять неоантигены — уникальные мутации конкретной опухоли пациента, и разработкой липидных наночастиц для доставки мРНК, технология которых была масштабно проверена во время пандемии COVID-19.

В одном из исследований по персонализированным неоантигенным вакцинам при раке поджелудочной железы у восьми из шестнадцати пациентов после резекции опухоли удалось зафиксировать выраженный вакцино-специфический иммунный ответ, причем у ответивших наблюдалась задержка рецидива . Это не излечение, но именно то, о чем говорит эксперт: превращение агрессивного заболевания в состояние, которое можно сдерживать.

Границы возможного

Проблема в том, что даже самые точные вакцины сталкиваются с опухолевой микросредой, которая подавляет иммунный ответ, и с разнообразием механизмов ускользания, которые рак вырабатывает по мере прогрессирования. Обзоры клинических испытаний мРНК-вакцин при солидных опухолях прямо указывают: иммуногенность достигается, но стойкая объективная регрессия опухоли наблюдается не всегда.

Антон Саад говорит о том же, но с клинической прямотой: полная ликвидация всех видов рака в обозримом будущем невозможна. Реалистичная цель — не исчезновение болезни, а снижение смертности, контроль и, для некоторых форм, переход в категорию хронических состояний, с которыми человек живет годами.