Чиччолина намерена баллотироваться на пост мэра Рима — «Я сделаю его сексуальным городом»
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Бывшая звезда порнофильмов и экс-депутат итальянского парламента Илона Сталлер, известная под псевдонимом Чиччолина, объявила о намерении баллотироваться на пост мэра Рима.
Чиччолина, предлагавшая Саддаму, бин Ладену и Арафату «секс в обмен на мир». Фотогалерея
26 ноября Сталлер исполнилось 75 лет. О своих политических планах она рассказала в интервью итальянской радиопрограмме Un Giorno da Pecora. По ее словам, подготовка к избирательной кампании уже ведется, однако пока она не готова раскрыть, при поддержке какой политической силы будет баллотироваться.
Сталлер, живущая в Риме с 1972 года, обещает превратить итальянскую столицу в современный, комфортный для жизни город. Своим политическим ориентиром она назвала покойного лидера итальянских радикалов Марко Паннеллу.
В интервью газете Corriere della Sera Чиччолина заявила, что намерена сделать Рим «сексуальным городом», улучшить городскую инфраструктуру и увеличить площадь зеленых насаждений.
Одним из пунктов ее программы является защита диких кабанов, регулярно появляющихся на улицах и в парках итальянской столицы. Сталлер выступает против их отстрела.
Илона Сталлер родилась 26 ноября 1951 года в Будапеште. В 1970-х годах переехала в Италию, где приобрела известность как актриса фильмов для взрослых, певица и телеведущая. В 1987 году была избрана депутатом нижней палаты итальянского парламента от Радикальной партии. Оставалась депутатом до 1992 года.