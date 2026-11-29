100 лет назад мир охватила смертельная сонливость. Изучение аномального явления привело ученых в маленький шведский поселок

В 1920-х годах мир столкнулся с болезнью, которая пугала больше, чем любая эпидемия того времени. Люди внезапно погружались в сон на недели и месяцы, а те, кто выживал, часто оставались с необратимыми повреждениями мозга. Летаргический энцефалит, или «сонная болезнь», унес около полумиллиона жизней, а его причина до сих пор не установлена.

Швеция оказалась одной из самых пострадавших стран. И именно там, в маленьком поселке Вильхельмина на севере страны, исследователи из Центра демографических исследований и исследований старения (CEDAR) обнаружили нечто необычное. Их работа проливает свет на то, как болезнь распространялась — и что могло сделать одно конкретное место настолько уязвимым.

Болезнь, которая приходила дважды

Летаргический энцефалит впервые описал австрийский невролог Константин фон Экономи в 1917 году. Симптомы были странными и пугающими: лихорадка, головная боль, двоение в глазах, а затем — глубокая сонливость, от которой человека невозможно было разбудить. Примерно треть заболевших умирала в острой фазе. Еще треть выздоравливала. Оставшаяся треть страдала от последствий, самым известным из которых был постэнцефалитический паркинсонизм — скованность движений, тремор, невозможность управлять собственным телом.

Эпидемия прокатилась по миру с 1917 по 1925 год, отдельные случаи регистрировались до 1940-го. Затем болезнь исчезла так же загадочно, как и появилась. Современные случаи, похожие на летаргический энцефалит, иногда описывают, но эпидемической формы болезнь больше не принимала .

Главный вопрос, который мучает исследователей уже сто лет: что это было. Список подозреваемых обширен — вирус испанского гриппа H1N1, герпесвирусы, полиовирус, стрептококк, вирус паротита, энтеровирусы. Но ни один не был убедительно доказан. Анализы сохранившейся мозговой ткани жертв не выявили следов РНК вируса гриппа, что серьезно подорвало самую популярную гипотезу .

Швеция бьет рекорды

Лена Карлссон и Эрлинг Хеггстрём Гунфридссон из CEDAR проанализировали национальную статистику здравоохранения и провинциальные медицинские отчеты из архива Вестерботтена. Результат оказался неожиданным: Швеция сообщила о самой высокой заболеваемости летаргическим энцефалитом в мире .

В 1921 году в стране зарегистрировали 1175 случаев — пик, который пришелся на год, когда другие страны, например США и Англия, еще только приближались к своему максимуму (там пик пришелся примерно на 1923 год) . Всего за десятилетие с 1920 по 1930 год в Швеции умерли 1424 человека .

Но самое интересное обнаружилось при детальном разборе географии. Болезнь не концентрировалась в Стокгольме или Гетеборге, как можно было бы ожидать от инфекции. Она ударила по сельской местности. В 1921 году заболеваемость в сельских районах составляла 32 случая на 100 тысяч населения против 10 в городах .

А внутри Вестерботтена — региона на севере Швеции — почти 80% всех случаев пришлись на один поселок. Вильхельмина.

Поселок, который стал «нетронутой землей»

Вильхельмина — небольшое поселение в глубине северной Швеции, с населением в несколько тысяч человек. Когда в 1921 году там вспыхнула сонная болезнь, это привлекло внимание современников. Врачи Карл Клинг и Лильенквист провели детальное полевое расследование вспышки. Позже исследователи назвали Вильхельмину «нетронутой землей» для изучения летаргического энцефалита — местом, где болезнь проявилась в наиболее чистом, неискаженном виде .

Почему именно там? Карлссон и Гунфридссон обратили внимание на то, что происходило в Вильхельмине незадолго до вспышки. Поселок пережил тяжелые волны испанского гриппа и эпидемию паротита. Причем паротит разразился всего за несколько месяцев до первых случаев сонной болезни .

Это совпадение может быть ключом. Гипотеза о том, что летаргический энцефалит был не самостоятельной инфекцией, а следствием необычной реакции иммунной системы на сочетание нескольких патогенов, обсуждается давно. Исследователи из CEDAR не утверждают, что нашли причину. Но они указывают: комбинация испанского гриппа и паротита могла создать в Вильхельмине тот самый «идеальный шторм», который привел к столь драматической вспышке .

Что это значит сегодня

История сонной болезни — это не просто исторический курьез. Она показывает, насколько сложными могут быть взаимодействия между инфекциями и насколько важно изучать не только сам патоген, но и контекст, в котором он распространяется.

Исследователи CEDAR подчеркивают: их работа поднимает вопросы, актуальные для современных эпидемий. Постковидный синдром, долгосрочные последствия инфекций, роль множественных воздействий на иммунную систему — все это перекликается с загадкой летаргического энцефалита.

Кроме того, история Вильхельмины напоминает: эпидемии не всегда следуют ожидаемой логике. Они могут ударить по маленькому поселку сильнее, чем по миллионному городу. И иногда ответ на вопрос «почему здесь» лежит не в самом возбудителе, а в том, что происходило с людьми и их иммунной системой за месяцы и годы до вспышки.

Сто лет спустя сонная болезнь остается одной из величайших медицинских загадок. Но благодаря архивным данным и кропотливой работе историков эпидемий у исследователей появляется все больше подсказок — не о том, какой именно вирус был виноват, а о том, как и почему болезни выбирают свои жертвы.

Результаты работы опубликованы в журнале «Epidemiology & Infection».

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