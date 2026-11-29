«Газпром нефть» и ГосНИИ ГА испытают российское авиационное биотопливо

Специалисты «Газпром нефти» совместно со своими коллегами из ГосНИИ ГА, являющегося головной научной организацией гражданской авиации России, готовятся к испытаниям российского SAF‑топлива, которое поможет заметно снизить углеродный след. При этом с 2027 года начнется второй этап программы Международной организации гражданской авиации по компенсации выбросов CO₂ от международных полетов. Использование SAF-топлива в рамках этой программы не обязательно.

Напомним, SAF (sustainable aviation fuel) — это экологичное авиатопливо, которое изготавливают из альтернативных видов сырья. В сравнении с обычным керосином оно позволяет уменьшить выбросы парниковых газов за весь жизненный цикл топлива вплоть до 80 %.

«Газпром нефть» играет ключевую роль в продвижении «зеленой» авиации в России. В рамках программы по созданию и сертификации SAF‑топлива задействованы все звенья производственной цепочки — от поставщиков растительного сырья и научно‑исследовательских институтов до авиаперевозчиков и профильных служб.

В свою очередь ГосНИИ ГА располагает обширной экспертизой в тестировании горюче‑смазочных материалов, включая топливо для авиадвигателей. Здесь проведут детальные исследования первого российского SAF‑топлива — проанализируют его состав и характеристики, чтобы затем получить разрешение на его использование в гражданской авиации.