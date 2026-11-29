Две группы антибиотиков и ошибка с водой из бутылки: названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства

Стакан минералки рядом с таблеткой выглядит безобидно — а зря. Соли и ионы, растворённые в такой воде, способны сцепляться с лекарственным веществом и менять его путь по организму: действующее начало хуже всасывается в желудочно-кишечном тракте, и лечение не дает того, чего от него ждут, рассказала заведующая диагностическим отделением ГКБ №15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы Алена Фомина «Газете.ру». Под удар прежде всего попадают антибиотики двух групп — тетрациклины и фторхинолоны. Другая жидкость, которой нельзя запивать препараты, сладкая газировка: она работает против таблеток иначе, но не мягче.

Почему простая вода — эталон, а не привычка

Питьевая вода нейтральна: она не вступает в химические реакции с большинством препаратов, и потому именно её берут за образец того, чем запивать. Соли минеральной — наоборот, реагируют. Разница не в «полезности» воды, а в том, вмешивается ли она в лекарство «по дороге». Один объём, одна температура, два совершенно разных итога для всасывания.

Сколько и какой

Сто–сто пятьдесят миллилитров воды комнатной температуры — этого хватает. Такому объёму по силам провести таблетку по пищеводу в желудок и помочь ей раствориться дальше. Ни больше, ни горячее: не крепость нужна, а ровно столько, чтобы лекарство дошло до цели и растворилось.

Как газировка ломает таблетку раньше времени

В сладкой газировке работают три кислоты. Угольная даёт пузырьки. Лимонная — усилитель вкуса. Ортофосфорная — консервант. Вместе они тянут кислотно-щелочной баланс в сторону, при которой оболочка лекарства не выдерживает: разрушается раньше срока. Дальше — три сценария, и все плохие: препарат подействует слишком рано, не сработает вовсе или, для средств с длительным действием, потеряет весь смысл своей растянутой схемы. Покрытие таблетки — не украшение, а расписание доставки; кислота его рвёт.

Что из этого следует

Запивать антибиотик минералкой — значит рисковать всасыванием именно тех групп, где цена промаха выше всего. Запивать газировкой — значит «сдирать» с таблетки оболочку до того, как она дойдёт до места. Оба варианта бьют в одно: лекарство не доходит до цели в том виде, в каком задумано. Нейтральная вода комнатной температуры, сто–сто пятьдесят миллилитров — единственный из трёх вариантов, который не навредит.

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