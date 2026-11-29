Без лекарств и жестких диет: названо изменение в питании, которое снижает скачки сахара в крови на 27%

Замена белого хлеба на цельнозерновой способна заметно сгладить скачки сахара у людей с преддиабетом. Однако, как показало новое исследование Университета штата Огайо, эффект сильно различается от человека к человеку, и ключ к этой разнице, вероятно, скрывается в составе кишечной микрофлоры.

Эксперимент с полным контролем рациона

В рандомизированном перекрестном исследовании приняли участие 39 взрослых с преддиабетом. В течение двух недель они получали полностью контролируемый рацион, который отличался лишь одним компонентом: участники ели либо цельнозерновой хлеб, либо рафинированный белый. Затем следовал двухнедельный перерыв, и группы менялись местами. До и после каждого этапа измеряли уровень глюкозы, инсулина и состав кишечных бактерий.

В среднем цельнозерновой хлеб снизил постпрандиальные скачки глюкозы примерно на 27% по сравнению с белым. Это само по себе важно, но настоящий интерес вызвали различия между участниками. У одних улучшение было выраженным, у других — едва заметным.

Бактерия, которая предсказывает ответ

Исследователи обнаружили, что исходное количество бактерий рода Lachnoclostridium в кишечнике связано с тем, насколько сильно человек отреагирует на замену хлеба. Участники с более высоким содержанием этих бактерий при переходе на белый хлеб демонстрировали ухудшение толерантности к глюкозе, а при переходе на цельнозерновой — улучшение. У людей с низким исходным уровнем Lachnoclostridium разница была менее выраженной.

Lachnoclostridium часто ассоциируется с провоспалительным состоянием и нарушениями метаболизма. В ходе исследования потребление цельнозернового хлеба снижало abundance этого рода, одновременно увеличивая долю бактерий, расщепляющих сложные углеводы, таких как Agathobacter и Agathobaculum. Причем количество Agathobaculum коррелировало с меньшим подъемом глюкозы после еды.

Почему это не просто «полезная клетчатка»

Общий эффект цельнозернового хлеба сохранялся даже после поправки на массу тела, уровень воспаления, инсулин и короткоцепочечные жирные кислоты. Иными словами, улучшение гликемии нельзя объяснить только клетчаткой или общим снижением калорий. Исследователи предполагают, что дело в специфических изменениях микробного сообщества, которые у разных людей проявляются по-разному.

Это подводит к более широкой идее персонализированного питания. Если состав микрофлоры может предсказать, кому цельнозерновой хлеб поможет сильнее, а кому слабее, диетологические рекомендации в будущем можно будет адаптировать под конкретного человека, а не давать всем одну и ту же общую установку.

Ограничения и осторожный оптимизм

Выборка была небольшой, а период вмешательства — коротким. Исследователи подчеркивают: полученные закономерности предварительны и требуют подтверждения в более масштабных и длительных работах. Тем не менее направление выглядит перспективным. Замена белого хлеба на цельнозерновой — простое и доступное изменение рациона, которое для части людей с преддиабетом может стать реальным шагом к снижению риска диабета второго типа.

Итоги работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

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