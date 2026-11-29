Удары по залу торжеств и школе в Мьянме, СМИ сообщают о десятках погибших

Согласно сообщениям СМИ, 28 ноября ВВС Мьянмы нанесли авиаудар по месту подготовки к свадьбе в районе Мо-Бье на границе штатов Шан и Каренни. Погибли до 21 человека, в том числе пятеро детей, более 40 получили ранения.

За два дня до этого, 26 ноября, удар был нанесён по комплексу школы и монастыря в деревне Ин-Йон в регионе Магве. По данным оппозиционного Правительства национального единства (NUG), погибли 29-30 человек: около 20 мирных жителей, включая учителей, школьников, юного монаха и родителей, а также девять бойцов Сил народной обороны. Учитель школы рассказал AFP, что бомба упала туда, где родители собирались забирать детей.

Армия Мьянмы официально удары не комментировала. Проправительственный Telegram-канал утверждал, что удар по Магве был нанесён по сборам бойцов PDF после тренировки. Reuters и AFP подчёркивают, что цифры потерь независимо проверить не удалось. Удары произошли через неделю после решения Международного суда ООН от 19 ноября, признавшего Мьянму виновной в геноциде рохинджа в 2017 году.