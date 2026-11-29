Минюст подаст в Верховный суд иск о признании тунеядства экстремистским движением

По запросу председателя Совфеда Валентины Матвиенко министерство юстиции России подготовило иск о признании тунеядства экстремистским движением с неустановленным кругом лиц. На следующей неделе он будет подан в Верховный суд для утверждения.

Как сообщила сама Валентина Матвиенко, такого решения «требует экономика особого времени».

«Дети, пенсионеры, ветераны наши уважаемые, инвалиды, те, кто не может работать по объективным причинам, – это святое. Но есть безработные тунеядцы – молодые, крепкие, сильные. Я лично знаю много молодёжи, которая просто не хочет работать, она сидит на тонкой шее родителя, чаще матери, и ждёт, когда ей на голову свалятся богатство и роскошная жизнь», – сказала она.

Вместо того чтобы работать, подпавшие под деструктивное западное влияние молодые люди идеализируют роскошь – а это, как подчеркнула глава СФ, «абсолютно чуждые для нашей страны и наших людей ценности».

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