Морской лес, который считали потерянным 90 лет, все это время прятался на глубине более 30 метров

В 1935 году ботаник А.Х.С. Лукас описал у острова Лорд-Хау необычную водоросль карамельного цвета — Sargassum howeanum. Взрослые экземпляры с органами размножения после этого не попадались почти девяносто лет. Ученые находили только мелкие незрелые побеги на мелководье и не могли понять, куда исчезли взрослые растения. Ответ, как выяснилось, все это время был скрыт на глубине 20–38 метров.

Случайная находка на видеозаписи

В 2022 году исследователи проводили мониторинг морских парков вокруг острова с помощью подводных камер с приманкой. На одном из участков, который еще в 2013 году выглядел почти безжизненным, камера зафиксировала густой лес высоких водорослей. Несколько экземпляров запутались в оборудовании и были подняты на поверхность. Альголог Джеральд Крафт идентифицировал их как взрослые Sargassum howeanum длиной до 72 сантиметров, с рецептакулами — органами размножения . Загадка девяностолетней давности решилась: Лукас, вероятно, добывал свои образцы на той же глубине с помощью драги, но не записал точное место сбора.

Лес вырос в 22 раза

Сравнив архивные съемки 2009, 2013, 2017 и 2022 годов, исследователи обнаружили, что общая площадь саргассовых лесов вокруг острова увеличилась в 22 раза . Это резко контрастирует с общемировой картиной: в Тасмании и Северной Калифорнии леса ламинарии сократились на 95% из-за морских тепловых волн и нашествия морских ежей.

Глубина как убежище

Почему лес разросся именно там? Спутниковые данные показывают, что поверхность океана у Лорд-Хау теплеет примерно на 0,2°C за десятилетие с 1985 года. Однако вода на глубине 20–50 метров перед 2022 годом была прохладнее, чем в предыдущие годы наблюдений . Более холодная глубинная вода могла поддержать рост саргассума, пока поверхность нагревалась.

Исследователи предполагают, что мезофотическая зона — глубины, куда проникает мало света, но достаточно для фотосинтеза, — может служить убежищем для донных водорослей в условиях потепления. Глубинные местообитания меньше подвержены перегреву и нашествию тропических травоядных рыб, которые при потеплении мигрируют в более высокие широты и объедают мелководные заросли.

Однако 2024 год преподнес тревожный сигнал: регион пережил сильную морскую тепловую волну, которая вызвала массовую гибель кораллов и водорослей в лагуне Лорд-Хау. Средняя весенняя температура воды достигала 19,88°C на глубине до 50 метров — примерно на 0,53°C теплее, чем в 2009 году. Если потепление доберется и до глубин, убежище может перестать работать.

Почему это важно за пределами одного острова

Саргассовые водоросли — не только локальная достопримечательность. Род Sargassum включает более 350 видов и формирует подводные леса, которые служат домом для рыб, морских драконов и моллюсков, а также ежегодно извлекают из атмосферы около 56 миллионов тонн углерода . При этом в отличие от ламинарии, которой уделяют много внимания в программах мониторинга, саргассовые леса в теплых и тропических регионах остаются недооцененными природоохранными инициативами.

Находка у Лорд-Хау не означает, что саргассовые леса в безопасности. Она означает, что некоторые из них могут выживать там, где мы не привыкли искать. Чтобы понять, насколько устойчива эта стратегия, нужны долгосрочные программы мониторинга глубин — особенно на фоне того, что экстремальные погодные явления становятся чаще и суровее.

Источник изображения: Ocean Explorer/NOAA Factsheet for Footnote 1 / Общественное достояние / ru.wikipedia.org