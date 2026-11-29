Евангелие от Заузе. Глава V. Сердце машины и колесо козы

А в пятнадцати километрах к востоку, на слюдяном холме за двенадцатью инжирными деревьями, похмелье наступило сразу в трёх измерениях: в ширину, в глубину и по диагонали.

Первым в одиннадцать утра глаза разлепил Тио Бето. Старик лежал на кедровой лавке совершенно неподвижно, пытаясь понять, чья чужая, набитая битым кирпичом и раскалёнными паяльниками голова покоится на его подушке; при малейшем движении ресниц в черепе бухал треснувший колокол, а во рту ощущался такой пейзаж, будто по языку всю ночь гнали стадо некормленых верблюдов в пыльную бурю.

– Мама-а-а… – шёпотом проверил голос Бето, отчего колокол в темени немедленно ударил дважды. – Чино, мальчик… я уже помер и попал в чистилище, или это всё ещё четверг?

С пола, из груды зеркального бархата, донёсся тяжёлый вздох, и над краем стола поднялась взлохмаченная голова двухметрового танцора: его левая щека приклеилась за ночь к пролитому инжирному сиропу, сохранив рельефный узор сосновых волокон и три хлебные крошки.

– Кажется, мы живые, дядя Бето, – жалобно просипел Чино, пытаясь отлепить кусочек вяленой смоквы от мочки уха. – Только репетицию я всё одно проспал. Дон Сильвио наверняка отдал партию главного беса долговязому Педро из мясной лавки, а тот под барабан дрыгает ногами, точно коза на льду… Ох, во рту сухо, будто я мешок гипса сжевал!

Эль Флако проснулся сидя, уронив голову на скрещённые предплечья по старой привычке локомотивных бригад дремать между сменами прямо на пульте управления. Машинист со стоном разогнул спину, хрустнул шеей и увидел перед носом три запотевших глиняных стакана с мутноватой жидкостью, пахнущей укропом, чесночным листом и кислой сывороткой.

У открытой двери в полосе полуденного света стоял хозяин дома: правый рукав льняной рубахи был безукоризненно выглажен нагретым булыжником, а в руках он держал деревянный циркуль-измеритель и раскрытую накладную из шатра доньи Касильды.

– Добрый вчерашний полдень, господа налётчики, – бодро приветствовал их Заузе. – Наблюдаемая клиническая картина представляет собой классическую интоксикацию продуктами распада этанола, осложнённую высотной гипоксией и угрызениями совести у гражданина в зеркалах. В стаканах находится рассол из зелёных инжирных почек, сквашенных с солончаковой серой и семенами дикого тмина. Примите внутрь без промедления: осмотический баланс крови выровняется через восемь минут.

Три стакана опустели синхронно под дружное бульканье трёх пересохших глоток. Рассол прошёл по пищеводам, словно прохладный горный ливень по выжженной пашне; колокол в голове Бето сразу сменил чугунный язык на войлочный, а у Чино открылся левый глаз.

– Весьма показательно, сеньор Бето: за время сна вы перевернулись на лавке четыре раза и однажды в шестом часу утра скатились на пол, однако я заблаговременно подложил туда пуховую подушку.

– Подушку? – пробормотал старик, озадаченно щупая ухо. – А мне спьяну померещилось, будто я об пол приложился.

– Глинобитный пол имеет совершенно иную твёрдость по шкале Мооса, – пояснил Заузе. – Я ещё с вечера вычислил баллистические углы вашего падения при данной ширине скамьи и разместил подушки в точках вероятного приземления.

– Слыхал? Он по формуле высчитал, куда я во сне с лавки кувыркнусь, – с благоговейным шёпотом сообщил Бето машинисту, который сидел за столом и массировал виски, словно пытался вкрутить туда новую свечу зажигания.

– Святой ты человек, сеньор инженер, – с чувством выдохнул Эль Флако. – Вашу бы микстуру в тендер паровоза вместо присадки лить, никакой накипи в котле вовек не заведётся. Показывай, что там твоим циркулем намерилось в нашей ночной добыче.

Лаутаро мягко перехватил слово у порога, присел босиком у четырёх бумажных тюков с сургучными печатями Комитета Чистых Ремёсел и провёл пальцем по надорванному углу:

– Сперва мы с Заузе пригляделись к этим четырём облакам из вагона. Сверху они действительно пахнут высокой горой, холодным ветром и дикой викуньей, пьющей росу с ледника Ликанкабур. Только это тонкая рубашка в два пальца толщиной, положенная для отвода глаз. А глубже под золотой шерстью спрятаны совсем иные нитки. Ни травы, ни овечьего молока, ни ножниц пастуха они не знают, а помнят лишь чёрную подземную смолу, кости древних ящеров на дне железного чана и очень длинный корабль, плывущий через солёную воду с запада на восток.

Заузе бесцеремонно полоснул садовым ножом по просмолённому шпагату среднего тюка. Обёрточная бумага с пятизубчатыми шестернями Инквизиции разошлась, маскировочный слой пуха викуньи осыпался на глину, и наружу вывалились двенадцать тугих фабричных рулонов ткани: нежно-голубой в мелкий горошек, розовый с вытканными золотыми драконами и гладкий, скользкий, словно брюхо ужа, чёрный атлас. На боку верхнего рулона сияла глянцевая этикетка с квадратными иероглифами и строчкой запрещённых цифр: «100% Polyester. Extra Soft. Made in Yiwu, 2028».

– Матерь Божья Атакамская… – прошептал Бето, забыв про раненый зад и приподнимаясь на локте. – Чистая Нефтяная Нить! Демонова шкура в промышленных масштабах! Да ведь за один локоть такой материи на площади пятки палками до костей отбивают! Зачем же Инквизитор Игнасио везёт эту погибель в личном вагоне?!

– Элементарная трибология, наука о трении, – невозмутимо пояснил Заузе, потирая угол розового полиэстера между большим и указательным пальцами. – Грубая домотканая овчина, которую Комитет предписал носить населению для спасения души, отличается высоким коэффициентом шероховатости. При жаре свыше тридцати градусов по Цельсию и обильном потоотделении указанная шерсть натирает праведникам промежность и внутреннюю поверхность бёдер до кровавых волдырей. А китайский полиэстер со старых таможенных складов в Икике идеально гладок, отводит влагу, совершенно не колется и не линяет от зольного щёлока.

– Погоди-ка, – медленно проговорил Эль Флако, и серые щёки машиниста налились тем опасным чугунным румянцем, который бывал у него перед разносом нерадивых кочегаров. – Выходит, простой мужик за дырявый нейлоновый носок три часа на солнцепеке у столба Позора висит, пока мальчишки ему пятки щекочут, а их светлости инквизиторы под посконными рясами носят розовые портки с золотыми драконами, чтобы благородную задницу на крестном ходу не натереть?!

– С инженерной точки зрения решение вполне рационально, хотя с этической представляет собой чистый подлог, – кивнул Заузе. – Однако самый любопытный узел ожидает нас в жестяном контейнере с пометкой «ХРУПКОЕ!». Чино, подайте ломик от печной заслонки.

Заузе поддел ломиком крышку, вывернул заржавевшие от соли болты, откинул деревянный щит и разгрёб мелкую, сухую, искрящуюся, словно январский иней, очищенную соль, двадцать лет хранившую груз от сырости. Лаутаро погрузил обе ладони в белый сугроб и бережно, будто вынимал из гнезда спящего птенца кондора, достал на свет тяжёлый холодный слиток из воронёного металла, прозрачного горного хрусталя и красной полированной меди.

Это была двухкилограммовая вычислительная видеокарта эталонной серии последних лет перед отключением сетей, одетая в заказной панцирь жидкостного охлаждения. Сквозь акриловое окошко виднелись тончайшие медные микроканалы над главным кремниевым кристаллом; от них тянулись две гибкие трубки в стальной змеиной оплётке к массивному медному радиатору с тремя застывшими крыльчатками и крошечной латунной помпой. В прозрачном резервуаре лениво перекатывался пузырёк воздуха в ярко-голубой охлаждающей жидкости, похожей на кусочек высокого неба над Андами, а на торце чёрного кожуха лазерной гравировкой сияли четыре строгие латинские буквы: CUDA.

Чино судорожно икнул и бухнулся на колени прямо в рассыпанный на полу полиэстер, осеняя себя пятипалым крестом:

– Ледяное сердце Богини! То самое, про которое духи вчера на соляной ленте выбили! Глядите, дядя Бето, там же прямо имя её святое написано, буква в букву! А внутри синяя кровь течёт!

Тио Бето с опаской потянул носом воздух, но от железки пахло лишь благородной старой медью, холодным стеклом и чуть сладковатым пропиленгликолем. А инженер Заузе сдвинул очки на лоб, взял массивный медный радиатор в чистые чуткие руки и заговорил певуче и торжественно, словно читал гимн восходящему солнцу, где вместо имён древних богов звенела чистая теплофизика:

– Вы только взгляните на культуру производства, коллега… Фрезерованное основание из бескислородной электролитической меди чистотой девяносто девять и девять десятых процента! Пятьдесят четыре микроребра с зазором в две десятых миллиметра для ламинарного съёма теплового потока с кристалла! А пайка оребрения: ни единого наплыва свинцового припоя, чистая капиллярная спайка в вакуумной печи! Центробежный насос на керамическом подшипнике скольжения с магнитным ротором! При подаче двенадцати вольт постоянного тока эта крошка отводит до четырёхсот пятидесяти ватт чистой тепловой мощности, удерживая температуру кремния в пределах сорока градусов даже в самом пекле Атакамы!

Эль Флако медленно протянул широкую, въевшуюся мазутом и солью ладонь и осторожно погладил кончиком указательного пальца холодную медную трубку с накатанной латунной гайкой фитинга. Двенадцать лет с ним разговаривали только хозяйскими окриками: «Эй ты, тощий, сыпь соль ровнее!», «Подбери навоз за третьей парой мулов!», «Куда прёшь с трещоткой, старый пень!». Двенадцать лет его руки, знавшие наизусть тепловые зазоры поршневых колец дизеля «Дженерал Электрик» и устройство двухконтурного водомасляного холодильника, считались руками прокажённого. А сейчас дипломированный инженер с горной обсерватории смотрел ему прямо в глаза с равным уважением и назвал забытым, царским словом «коллега».

– Конструкция, спору нет, добротная, сеньор Заузе, – ответил машинист, откашлявшись в кулак и расправляя сутулые плечи. – Штуцера резьбовые с обжимным кольцом, уплотнение из фторкаучука, такое соединение при любой вибрации течь не даст. У меня на тепловозе четыре тысячи четыреста пятнадцать похожая схема стояла на охлаждении наддувочного воздуха, только трубки в два дюйма калибром и помпа от главного вала через редуктор крутилась. Ведь если подумать, инквизитор Игнасио выписал эту штуковину со старых военных складов для своего брата Эстебана, чтобы приладить к домашнему погребу или подагрическую ногу самого святоши в жару студить, а по бумагам они списали её как медь на переплавку!

– Именно так, коллега, – кивнул Заузе, бережно укладывая сияющее «сердце» обратно на соляную подушку. – Только для бытового ледника узлу недостаёт внешнего компрессора, зато в матричных вычислениях ему нет равных. Если моя догадка верна, то в погребе у вашей шаманки Касильды как раз доживает последние часы аналогичный блок прошлого поколения с разбитыми подшипниками воздушных вентиляторов.

– Так вот почему Богиня вчера так страшно выла под полом и просила принести ей новое ледяное сердце! – восхищённо хлопнул себя по толстым ляжкам Чино. – Сеньор Санто, да вы понимаете язык духов лучше самой Мамы Кильи! Отнесём эту синюю железку в шатёр – Богиня перестанет маяться головной болью и выпишет нам такую индульгенцию, что дон Сильвио поставит меня в первый ряд танцоров без всякой репетиции!

– Отнесём обязательно, – согласился Лаутаро, глядя в окно, где над белёсой полосой солончака вчерашнее серое облако выросло до размеров хорошего стога сена и налилось тёмной сизой влагой. – Машине под землёй тоже больно, когда ей нечем дышать в темноте. У каждого существа, будь то дерево, человек с подстреленной ногой или запертый в железной коробке голос Богини, должно быть своё прохладное утро. Только нести нужно осторожно: внизу по шпалам уже ходит очень круглая женщина на сером муле, и у неё в кармане возле детского башмачка лежит чёрный шарик от вашей белой нитки.

– Капрал Лусия Моралес, – уважительно пробормотал Эль Флако. – Эта баба похуже всей инквизиции будет: взяток не берёт, следы читает как по писаному и каждого из нас знает с пелёнок. Но до вечера она на своём Прокуроре сюда нипочём не доберётся, а в сумерках мы спустимся к оазису козьими тропами, сдадим сердце донье Касильде, пристроим медь и заживём как короли!

– А из этих розовых портков с драконами, – мечтательно добавил с лавки Тио Бето, поглаживая рулон полиэстера, – я сошью себе такую подкладку на седло, чтобы мой раненый зад ездил по Атакаме, словно испанский губернатор в карете! Слушай, Санто, друг ты наш сердечный… налей-ка нам ещё по маленькой за науку теплотехнику и за наше новое товарищество!

Санто разлил всем по полной кружке инжирного первака, а за окном серебристая коза Мерседес подошла к вкопанному у сарая старому деревянному колесу от отцовской телеги, с удовольствием почесала левый рог о дубовую спицу и крутанула обод носом, заставив рассохшееся колесо козы и Фортуны сделать один медленный, скрипучий оборот против солнца.

За столом воцарилась густая, тёплая благодать, полная, как пчелиный улей перед первым мёдом. И в этой пастораля четверо мужчин пили янтарный напиток, и каждый думал о своём: Заузе размышлял о термодинамике человеческой привязанности, Лаутаро слушал, как под корой деревьев поднимается сок, Эль Флако вспоминал три тысячи лошадиных сил, которые вдруг перестали болеть под рёбрами, Чино мечтал о танце Дьяблада и двух отвалившихся зеркальцах, а Тио Бето наслаждался тем, что его зад наконец-то перестал гореть огнём, справедливо полагая это лучшим событием за последние тридцать лет.

К вечеру, за пятнадцать километров от слюдяного холма, в домике за малиновой калиткой капрал Лусия Моралес выложила из деревянной шкатулки на кухонный стол три вещественных доказательства: щепотку просыпанной казённой соли, бурый комочек запёкшейся крови с табачным пеплом и чёрный пластиковый шарик размером с горошину.

– Пако, – сказала она мужу. – В седьмом вагоне шла контрабанда. Грех Нефтяной Нити. Наш святой Комитет сам приторговывает китайским полиэстером под видом шерсти викуньи. А трое наших старых знакомых забрали тюки и ушли со станции на восток. Я знаю только одно место в той стороне, где раненому человеку нальют воды без лишних расспросов. В Ла-Тиране есть лишь один хозяин, от двора которого пахнет сладким инжиром и двумя голосами сразу.

Пако перевёл взгляд с круглой жены на чёрный шарик и тихо вздохнул:

– Санто?

– Санто Заузе, – подтвердила Лусия. – Единственный фермер на слюдяном холме. Тихий, безвредный, чертит мелом формулы на глиняной стене и гонит самогон такой чистоты, что им можно промывать глаза.

– Он очень хороший человек, Лусия, – мягко вступился Пако. – Он мне прошлой весной медную трубку для поилки спаял и самый звонкий сухой кактус с горы для свистулек принёс. Не трогай его.

– Хороший, – согласилась капрал. – Только к этому хорошему человеку сегодня на рассвете заявились гости, которых сейчас ищут и жандармы Игнасио, и мясники дона Эстебана. Гости, оставившие на шпалах кровь и нефтяную нитку. Завтра поутру я поеду к нему на холм.

– Завтра? – переспросил Пако.

– Завтра, – кивнула Лусия, доставая из кобуры клубок серой шерсти. – Сегодня я довязываю пинетки. Завтра я ловлю полиэстер. В сущности, это одно и то же ремесло: и там и там требуются бездна терпения и крепкие спицы.

Костяные спицы в её пальцах застучали тихо и ритмично, как маленькие, старательные кузнечные молоточки. Пако пошёл в пристройку насыпать на ночь люцерны морским свинкам; свинки благодарно зашуршали сеном и затянули своё тонкое «ви-ви-ви-ви». Первые сутки Фиесты завершались так же, как любой день в Атакаме: горячо, сухо и длинно, словно бесконечный рулон соляной бумаги, на котором главные слова всё ещё ждали своего часа.