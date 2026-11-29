Швейцария смягчает правила экспорта оружия. На Израиль и Украину закон не распространяется

В Швейцарии прошел референдум о смягчении законодательства об ограничении экспорта оружия. По предварительным данным, за поправку к Закону о военных материалах проголосовали около 55,3% избирателей, против около 44,7%. Таким образом, поправки приняты.

Речь идёт о реформе, принятой парламентом в конце 2025 года и поддержанной правительством. Она позволяет поставлять военную продукцию 36 странам, включая страны ЕС, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Японию, Новую Зеландию и Аргентину, даже если они вовлечены в вооружённый конфликт, если это совместимо с нейтралитетом и интересами Швейцарии во внешней политике и безопасности.

Меняется и правило реэкспорта: покупатели больше не должны будут в каждом случае получать разрешение Берна на передачу швейцарского оружия третьей стране, хотя ранее взятые обязательства останутся в силе. Каждая поставка по-прежнему будет требовать одобрения властей.

Украины в списке нет, так же, как и Израиля. Прямой экспорт швейцарского военного снаряжения в Израиль, по данным правительства, уже несколько лет не разрешается. Но критики реформы указывали именно на израильский риск. Они говорили, что США, главный поставщик оружия Израилю, смогут самостоятельно решать, кому передавать швейцарское снаряжение.