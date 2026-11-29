По требованию православных активистов все новогодние подарки для детей будут постными

Басманный суд столицы удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» о введении новых требований для состава подарочных наборов на Новый год.

Теперь все сладости в детских подарках должны соответствовать нормам, утверждённым священным синодом РПЦ для употребления в Великий пост.

«Мы кого хотим вырастить – воинствующих безбожников или патриотов? Верных сынов нашей великой страны или тех, кто готов продать Родину за химозный «Сникерс» или «Баунти»? Ответ, мне кажется, очевиден для всех честных русских людей», – сказал журналистам глава организации Гамлет Лероян.

Штраф за нарушение новых норм составит от 15 до 30 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей – для юридических. Контролировать состав новогодних подарков будут сотрудники МВД и Роспотребнадзора.

—