Квантовый зонд не долетит до центра черной дыры: время там растягивается до бесконечности

Черные дыры принято описывать как места, где пространство и время искривлены настолько, что из них не может вырваться даже свет. В самом сердце такого объекта, как считается, скрывается сингулярность — точка с бесконечной плотностью, в которой сжаты останки поглощенных звезд и планет. Однако новое исследование предлагает неожиданный вывод: квантовый зонд, отправленный к сингулярности, никогда до нее не доберется. Не потому, что его что-то остановит, а потому, что время для него растянется бесконечно.

Как физики отправили зонд в черную дыру

Разумеется, речь идет о математическом эксперименте. Исследователи построили упрощенную модель, чтобы понять, что испытает квантовый объект при погружении в экстремальную среду вблизи центра черной дыры. В макромире, где работает общая теория относительности Эйнштейна, зонд можно представить как крошечный твердый шарик, катящийся по искривленному пространству-времени. Но на квантовых масштабах такая картина ломается: объект ведет себя не как частица с четкой траекторией, а как волна, размытая во всех направлениях одновременно.

Чтобы обойти эту сложность, физики использовали специальный математический подход. Они описали квантовый зонд через две простые величины: амплитуду, которая отражает его «силу», и фазу, которая соответствует направлению. Такое представление позволило свести квантовую динамику к геометрической задаче — траектории, которую можно рассчитать, не погружаясь в хаос квантовых странностей.

Что показал расчет

Результат оказался парадоксальным. По мере приближения к сингулярности время для зонда замедляется. В общей теории относительности это известно как гравитационное замедление времени: чем сильнее гравитация, тем медленнее идут часы. Вблизи сингулярности кривизна пространства-времени становится настолько экстремальной, что для внешнего наблюдателя зонд как будто замирает, так и не достигнув центра. Для самого зонда его собственное время может идти нормально, но с точки зрения внешнего мира процесс занимает бесконечно долго.

Иными словами, сингулярность оказывается за пределом физической досягаемости для квантового зонда. Он не «разрушается» о бесконечную плотность и не «проваливается» в нее — он просто никогда туда не попадает.

Почему это важно и чего не хватает

Модель, которую использовали исследователи, была намеренно простой: невращающаяся черная дыра и простейший тип квантового зонда. Реальные черные дыры вращаются, а частицы обладают множеством квантовых свойств, которые определяют их взаимодействие. Поэтому остается открытым вопрос, сохранится ли вывод о недостижимости сингулярности после учета этих факторов.

Тем не менее работа поднимает фундаментальный вопрос, выходящий за пределы астрофизики. Если сингулярность в центре черной дыры недостижима даже в принципе, то что это означает для нашего понимания Большого взрыва? Считается, что Вселенная началась из невероятно плотной точки, во многом похожей на сингулярность. Если квантовый зонд не может добраться до одной сингулярности, может ли он в принципе «добраться» до другой — той, что была в начале времен?

Некоторые физики и вовсе предполагают, что сингулярность — не физическая реальность, а сигнал о том, что наши теории неполны. В таком случае бесконечность в уравнениях — это не свойство природы, а пробел в нашем понимании. Новое исследование не решает эту загадку, но добавляет аргумент в пользу того, что самые глубокие тайны черных дыр могут быть принципиально недоступны для наблюдения — не из-за недостатка технологий, а из-за самой структуры пространства и времени.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале Physics Letters B.

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