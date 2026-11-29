Трамп обсудит с руководством «Совета мира» реализацию плана по сектору Газы

В понедельник, 30 ноября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с руководством «Совета мира», посвященную реализации его плана восстановления сектора Газы. Об этом пишет Лиза Розовски на сайте газеты «Гаарец» со ссылкой на три осведомленных источника.

Ожидается, что во встрече примут участие гендиректор «Совета мира» Николай Младенов, советник Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Ранее сообщалось, что вечером 29 ноября соберется военно-политический кабинет Израиля, чтобы обсудить ввод в сектор Газы международных сил стабилизации. По данным «Гаарец», основу контингента могут составить более двух тысяч военнослужащих из Уганды, к которым присоединятся военные из Бурунди. Переговоры с этими странами продолжаются.

Кабинет также обсудит строительство так называемого эмиратского квартала в Рафиахе – комплекса временных жилых домов на территории, контролируемой ЦАХАЛом. На первом этапе его охрану предполагается поручить международному контингенту.

На минувшей неделе Младенов направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо, в котором предупредил, что «Совет мира» может отказаться от своего мандата, если Израиль не обеспечит существенного продвижения в реализации плана Трампа. Младенов потребовал от Израиля выполнения обязательств в гуманитарной сфере, разрешения на ввод международного контингента и выезд палестинских полицейских из сектора Газы для прохождения профессиональной подготовки.