В Петербурге отказались от обновления трамвайных путей: грохот вагонов сочли «частью городского облика»

В Санкт-Петербурге отказались от програмы обновления трамвайных путей, которыя предполагала замену покрытия на современное, чтобы составы ездили намного тише. В Смольном объяснили, что грохот и стук колёсных пар – часть исторического облика города.

Чиновники рассказали, что намерены «сохранить полюбившиеся всем черты Петербурга».

«Характерный, незабываемый звук трамвая, который слышат и находящиеся рядом, и спящие за два квартала, – неотъемлемая черта города, такая же. как и полуденный выстрел», – пояснили в администрации.

Кроме того, трамвайный грохот выполняет важную навигационную функцию, позволяя увереннее ориентироваться в городе. Предполагается, что его включат в реестр нематериального культурного наследия, чтобы окончательно защитить от «сторонников стерильной и безликой городской среды».

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