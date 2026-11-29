Воздух греет лучше свитера: физик объяснил, в чем главный секрет зимней одежды

Термобелье не способно выделять тепло самостоятельно, а любимая хлопковая футболка зимой может превратиться в настоящий «холодильник». О том, как знание законов физики помогает не замерзнуть зимой и на что обращать внимание при выборе одежды, рассказал доцент института физики РГПУ им. А. И. Герцена Артемий Крушельницкий.

Главная задача зимней экипировки — замедлить процесс отдачи тепла телом в окружающую среду. Эксперт отметил, что отличным изолятором выступает обычный воздух. Он плохо проводит тепло и надежно удерживается между волокнами ткани. Поэтому несколько тонких слоев часто греют лучше одного толстого свитера. Воздух остается между слоями, а верхняя куртка просто защищает от ветра.

«Здесь важно не столько количество одежды, сколько свойства ткани и то, как работает вся система. Свитер отлично сохраняет тепло, но для активного движения гораздо удобнее тонкий спортивный бадлон из синтетики. Он быстро отводит влагу от кожи и мгновенно высыхает. Одежду нужно подбирать строго под условия среды. Если вещи будут слишком тесными, сдавленные слои потеряют воздух, а вместе с ним уйдет и тепло», — объяснил физик.

Классическая хлопковая футболка в сухом состоянии отлично удерживает тепло. Проблемы начинаются в момент физической активности. Хлопок хорошо впитывает влагу, но сохнет медленно. Влажная ткань резко теряет свои изоляционные свойства, а процесс испарения воды дополнительно охлаждает человека. На сушку мокрой материи организм вынужден тратить собственное тепло.

«Именно поэтому после катка или пробежки холод начинает ощущаться особенно сильно. Во время долгой зимней прогулки мокрая хлопковая футболка быстро приведет к сильному переохлаждению. Поэтому при активном отдыхе важно не просто утеплиться, но и не допустить, чтобы одежда надолго оставалась мокрой. Лучше выбирать синтетику, которая отводит влагу от кожи к внешним слоям одежды, или шерсть мериноса, так как она поглощает водяной пар, оставаясь сухой на ощупь», — подчеркнул Артемий Крушельницкий.

Если человеку предстоит долго стоять на остановке без движения, на первый план выходит защита от ветра и плотные утепляющие слои одежды. Термобелье в этой системе работает как первый слой: оно должно плотно прилегать к телу и эффективно отводить лишнюю влагу.

«Любую технологичную одежду легко испортить неправильным уходом. Высокая температура стирки, неподходящие моющие средства и интенсивный отжим могут повредить материалы. Шерсть моментально дает усадку, эластичные волокна теряют упругость, а у синтетики разрушается структура ткани и специальные покрытия», — резюмировал эксперт.

Источник: РГПУ им. А. И. Герцена

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