Оригинал и дженерик — почему лекарства с одним веществом могут отличаться

Оригинальный препарат и его дженерик содержат одно и то же действующее вещество, но могут отличаться по вспомогательным компонентам, технологии производства и чистоте сырья. Именно эти детали иногда влияют на скорость действия таблетки и ее переносимость организмом.

В чем главная разница между оригиналом и копией

Оригинальный препарат – это лекарство, которое фармацевтическая компания изобрела с нуля, проверила на тысячах пациентов и защитила патентом, то есть исключительным правом на продажу в течение 15-20 лет. Когда срок патента истекает, формула становится открытой, и другие заводы получают право выпускать дженерики (воспроизведенные копии). Производителям копий не нужно повторять многолетние клинические испытания на больных – им достаточно доказать биоэквивалентность, то есть показать на небольшой группе здоровых добровольцев, что лекарство всасывается в кровь примерно с такой же скоростью и в том же объеме, что и оригинал.

Почему таблетки с одной молекулой работают по-разному

Даже при одинаковой активной молекуле итоговый препарат может вести себя в организме иначе по трем основным причинам:

Другие вспомогательные вещества. Чтобы таблетка держала форму и растворялась в желудке, к активному веществу добавляют наполнители, красители, оболочки. У оригинала и дженерика они часто разные. Например, замена одного вида целлюлозы на другой способна замедлить распад таблетки, а дешевый краситель или лактоза могут вызвать аллергию у чувствительного пациента. Особенности синтеза и чистоты. Химическую молекулу можно собрать разными способами, используя сырье от разных поставщиков. От способа синтеза зависит степень очистки субстанции от посторонних примесей и размер кристаллов порошка, что напрямую влияет на растворимость лекарства. Технология прессования. Сила сжатия на заводе и состав защитной пленки определяют, в какой именно момент таблетка начнет отдавать действующее вещество в кровь. Допустимый коридор отклонений

По международным стандартам дженерик не обязан повторять поведение оригинала с точностью до процента. Закон допускает небольшое расхождение в показателях всасывания, обычно в пределах 80–125% от параметров оригинального лекарства. Для большинства обычных препаратов вроде обезболивающих или антибиотиков такая разница остается незаметной. Однако для лекарств с узким терапевтическим окном (прим. ред.: безопасный диапазон дозировок лекарства, в котором оно эффективно лечит болезнь, но еще не отравляет организм), например, препаратов для сердца, щитовидной железы или против эпилепсии, где важна точность до микрограмма, переход с оригинала на дженерик лучше обсуждать с лечащим врачом.

Автор текста Анастасия Будаева