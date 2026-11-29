Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1740-й день войны

Минобороны РФ 29 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Сосновка, Жовтневое и Завадское Харьковской области. В Сумской области поражены формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольшанка, Радьковка, Бариловка и Фотовиж Сумской области. Противник потерял до 180-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 105 мм гаубицу М101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пристен, Шевченково, Пески-Радьковские Харьковской области, Райгородок, Лозовое и Стародубка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Николаевка, Высокоивановка и Черевковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Райполе Днепропетровской Области, Новопавловка, Веровка, Нововикторовка, Райское и Калинино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350-ти военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Коломийцы Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых и трех десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоукраинка, Счастливое, Одаровка Запорожской Области, Покровское, Левадное и Малиновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Шевченковское, Григоровское и Камышеваха Запорожской области.

Уничтожены до 30-ти военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 1612 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 302663 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31832 танка и других боевых бронированных машин, 1799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 37007 орудий полевой артиллерии и минометов, 78270 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 289100 человек (по известным именам) или около 720 тысяч (по делам о наследстве и данным Росстата).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.