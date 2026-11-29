Босния и Герцеговина выслала иранских дипломатов, как угрожающих национальной безопасности

Босния и Герцеговина выслала четырёх граждан Ирана по подозрению в шпионаже, сообщил министр иностранных дел Эльмедин Конакович. Иранцы покинули страну 25 ноября. Решение было принято по запросу Агентства разведки и безопасности Боснии.

Трое из них – сотрудники иранского посольства в Сараево. Это третий советник Хоссейн Махдиан Фард и атташе Мортеза Фазали и Эхсан Саджади Моназзах. Еще один фигурант дела, Ясер Сейед Мохаммад, в списке аккредитованных дипломатов не значился, тем не менее, он тоже был объявлен персоной нон-грата.

По данным боснийских спецслужб, Фарда считают сотрудником Министерства разведки и безопасности Ирана, а остальных троих связывают с «Корпусом стражей исламской революции». Какие именно действия им вменяются, не раскрывается, однако речь идет о деятельности, угрожающей национальной безопасности Боснии.

В Тегеране обвинения отвергли. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что атмосферу вокруг Ирана создают американцы, и сказал, что Иран контактирует с Сараево, чтобы разрешить «недоразумение».