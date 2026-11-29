Экзит-поллы в Испании — у противников Санчеса перевес

В Испании завершились парламентские выборы, которые могут положить конец восьмилетнему правлению социалистов во главе с Педро Санчесом – одним из наиболее непримиримых противников Израиля среди лидеров Европейского Союза.

Согласно экзит-поллам, опубликованным RTVE и FORTA, оппозиционная Народная партия получает 129-134 места, социалисты 119-124 места, а ультраправая Vox 44-48 мест. Таким образом, блок оппозиции получает 173-182 мандата, а для формирования правительства необходимо 176.

Альтернативный опрос пророчит Народной партии 131-141 место, социалистам 111-120 мест, а Vox 48-57 мест. Коалиция консерваторов и ультраправых получает 179-198 мандатов, чего с избытком хватает для формирования правительства. Отметим, что экзит-поллы в Испании нередко ошибаются.

Если такая коалиция будет сформирована, то впервые после падения диктатуры Франко в 1975 году ультраправые войдут в правительство.