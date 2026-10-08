Без лекарств. Назван простой способ снизить давление, не используя препараты

Физическая нагрузка остается лучшим способом укрепить сердечно-сосудистую систему. Но что делать тем, кому она дается тяжело? Новое исследование показывает: горячая ванна может стать доступной альтернативой, которая приносит часть той же пользы. Причем в эксперименте эффект от получаса в воде оказался даже сильнее, чем от получасовой тренировки на велотренажере.

Кого и как наблюдали

В исследовании участвовали 25 человек в возрасте от 45 до 70 лет. У всех был избыточный вес или ожирение. Каждый участник в разные дни проводил 30 минут в воде температурой 40 градусов, а в другой раз столько же времени крутил педали велотренажера с интенсивностью 60-70 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений.

Ученые замеряли несколько показателей: насколько расширяются мелкие сосуды кожи, как меняется скорость и объем кровотока, а также уровень систолического и диастолического давления. Все измерения проводились до и после каждого воздействия.

Что изменилось после ванны

Результаты оказались неожиданными. После горячей ванны у участников сильнее расширялись мелкие кровеносные сосуды кожи. Скорость и объем кровотока увеличивались больше, чем после тренировки. Систолическое и диастолическое давление также снижались заметнее.

Причина в том, как организм реагирует на нагревание. Высокая температура заставляет сосуды расширяться, а кровь приливает к коже, чтобы тело могло отдавать лишнее тепло. Эти изменения создают нагрузку на стенки сосудов, которая может благоприятно влиять на их работу.

Почему это работает

Когда человек погружается в горячую воду, тело сталкивается с необходимостью рассеять избыточное тепло. Кровеносные сосуды кожи расширяются, кровь приливает к поверхности, и организм теряет тепло через кожу. Это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, но не такую, как при физической нагрузке: сердце не перекачивает больший объем крови, а перераспределяет его.

Именно это перераспределение и тренирует сосуды. Регулярное расширение и сокращение мелких артерий и капилляров улучшает их эластичность и способность реагировать на изменения. Это похоже на эффект от легкой аэробной нагрузки, но без участия мышц.

О чем стоит помнить

Исследование небольшое, и его результаты нельзя переносить на всех. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, низким давлением или другими хроническими состояниями должны быть осторожны с горячими ваннами: резкое расширение сосудов может вызвать головокружение или обморок.

Авторы подчеркивают, что горячая ванна не заменяет физические упражнения. Она лишь может стать дополнительным способом воздействия на сосуды, особенно для людей, которым трудно регулярно заниматься спортом. Для них это может быть более доступной альтернативой, которая приносит часть той же пользы.

Результаты исследования опубликованы в European Journal of Applied Physiology (EJAP).

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