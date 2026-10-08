Звезды решают все: почему пациенты верят рейтингу доктора больше, чем его опыту

Исследователи НИУ ВШЭ изучили, как стаж и рейтинг врачей влияют на доверие пациентов к медицинской информации. Оказалось, что люди считают более убедительным мнение врачей, у которых высокий рейтинг, а на опыт работы обращают меньше внимания. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Медицинская информация составляет существенный пласт новостной повестки. Во время чрезвычайных ситуаций и кризисов здравоохранения, таких как пандемия или сезонные вспышки заболеваемости, ее объем может доходить до 30–50% от общего медиаконтента. При этом люди не всегда могут оценить достоверность информации.

В социальной психологии доверие к источнику информации базируется на двух составляющих: компетентность и надежность. Какой из этих параметров больше влияет на процесс принятия решения, точно неизвестно, и ученые регулярно спорят об этом. Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ решили выяснить, как меняется мнение людей по тому или иному медицинскому вопросу в зависимости от того, кто сообщает информацию: опытный врач или начинающий специалист (признак компетенции); медицинский работник с высокой или низкой оценкой от пациентов (показатель надежности).

В эксперименте приняли участие 36 человек в возрасте от 18 до 35 лет без медицинского образования. Их попросили оценить 120 заголовков на темы, связанные со здоровьем. Среди них были как правдивые, так и ложные утверждения, например: «Здоровым детям не нужно принимать поливитамины», «Любой холестерин вреден» или «Продукты с ГМО опасны для здоровья». Сначала участники отмечали, насколько они согласны с каждым из заголовков по шкале от 1 до 7. Затем на экране появлялся профиль вымышленного врача с указанием его стажа и рейтинга, и врач давал подсказку, правдиво утверждение или ложно. Важно, что в подсказке всегда давалась верная информация о заголовке, но участники об этом не знали. Далее участники повторно оценивали то же самое утверждение и могли изменить свое первоначальное мнение. В конце сессии участники оценивали степень убедительности подсказки врача.

Стаж и рейтинг врачей варьировались при каждой оценке. Чтобы иметь возможность оценить влияние каждого из компонентов, мы создали профили врачей с максимально контрастными признаками. У нас были врачи с большим стажем (около 20 лет) и с маленьким (менее пяти), с высоким рейтингом (4–5 звезд) и с низким (1–2 звезды). Средние показатели стажа и рейтинга мы тоже использовали, чтобы участники не заподозрили экспериментальной манипуляции, но в итоговом анализе они не учитывались.

Элиана Монахова, первый автор исследования, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ

Во время эксперимента исследователи также регистрировали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии. Они хотели проверить, будет ли возникать вызванный потенциал FRN (от англ. feedback-related negativity), который в классических экспериментах ассоциирован с неожиданным негативным ответом или проигрышем. В этом случае ученые ожидали, что FRN будет более выраженным в ответ на комментарии врачей с высоким стажем и рейтингом, что отражало бы социальную значимость обеих характеристик.

Результаты показали, что и профессиональный опыт, и рейтинг врача влияют на восприятие медицинской информации. Но при оценке убедительности мнения врача рейтинг оказался более значимым фактором, чем стаж.

На нейрональном уровне исследователи увидели, что компонент FRN возникал и был более выраженным при опровержении (на экране появлялось слово «обман»), исходящем от врача с высоким рейтингом. В случаях же, когда врач подтверждал, что утверждение правдиво, эффект сглаживался.

Доверие к источнику — это целый комплекс характеристик, которые человек не всегда осознанно учитывает при принятии решения. В нашем эксперименте рейтинг врача повлиял на то, как мозг обрабатывает информацию о достоверности медицинского утверждения. Особенно интересно, что такой эффект проявился для сообщений о ложности информации: вероятно, они требуют пересмотра первоначальных ожиданий и поэтому сильнее зависят от того, насколько надежным воспринимается источник.

Элиана Монахова, первый автор исследования, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ

Авторы подчеркивают, что пока нельзя однозначно сказать, какой именно психологический механизм лежит в основе более сильного влияния рейтинга. В эксперименте рейтинг был представлен звездами, которые могут быть визуально более заметными, чем строчка про стаж. Это могло сыграть свою роль и в нейрональной обработке. Для более корректной оценки результатов в будущих исследованиях необходимо сделать формы представления информации о стаже и рейтинге визуально равнозначными.

Источник: НИУ ВШЭ

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