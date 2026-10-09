 

«Живой или мёртвой»: власти США выплатят $50 млн за поимку судьи МУС Пиллэй, получившей Нобелевскую премию мира

09.10.2026, 17:18, Разное
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Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки объявило, что выплатит $50 млн любому, кто доставит на территорию США (включая посольства и представительства) судью Международного уголовного суда Наванетхем Пиллэй, которая получила Нобелевскую премию мира.

В ордере стоит пометка «живой или мёртвой» и отдельно подчёркивается, что эта сумма будет выплачена независимо от обстоятельств поимки злоумышленницы.

«Разыскивается живой или мёртвой член интернациональной террористической организации «Международный уголовный суд» Наванетхем Пиллэй, 23 сентября 1941 года рождения. Любому, кто располагает информацией о её местонахождении, или может задержать или иным способом нейтрализовать её самостоятельно, будет выплачено вознаграждение и предоставлены юристы международного класса», – говорится в заявлении.

Ордер опубликовал в своей соцсети президент Дональд Трамп – он заявил, что «друзья Америки во всём мире» смогут также рассчитывать на дополнительное вознаграждение от него лично.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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