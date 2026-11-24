В ДНК 194-летней черепахи обнаружили удивительный секрет долголетия

Черепахе по имени Джонатан предположительно 194 года. Он появился на свет примерно в 1832 году, ещё при жизни Чарльза Дарвина, пережил множество поколений людей и сегодня считается старейшим известным наземным животным из ныне живущих. Но самое удивительное — не только его возраст. Учёные обнаружили, что некоторые механизмы работы его генов сохранились почти в таком же состоянии, как у значительно более молодых черепах.

Джонатан принадлежит к виду гигантских сейшельских черепах (Aldabrachelys gigantea). Большую часть жизни он провёл на острове Святой Елены в Атлантическом океане, куда его привезли с Сейшельских островов около 144 лет назад в подарок губернатору. Уже тогда черепаха была полностью взрослой. Сейчас Джонатан живёт на территории официальной резиденции губернатора острова.

Чтобы понять причины его необычайного долголетия, исследователи изучили ДНК животного и обнаружили 287 характерных генетических вариантов, которые могут быть связаны с защитой от возрастных изменений. Они затрагивают сразу несколько важных процессов: восстановление повреждённой ДНК, контроль воспаления, регуляцию активности инсулина и подавление развития рака.

Все эти механизмы необходимы для нормальной работы организма. Например, повреждения ДНК могут нарушать функционирование клеток, поэтому способность своевременно их устранять особенно важна для долгой жизни. Однако наличие защитных вариантов генов — лишь часть возможного объяснения.

Ещё более интересный результат учёные получили, когда исследовали эпигеном Джонатана. Так называют систему химических меток, которая регулирует активность генов. Сами гены при этом не меняются, но организм может использовать их по-разному, усиливая или ослабляя их работу.

С возрастом эта система обычно претерпевает изменения. В результате может нарушаться регуляция процессов, от которых зависит состояние клеток. Поэтому исследователи решили сравнить эпигеном Джонатана с эпигеном более молодых гигантских черепах того же вида.

Выяснилось, что механизмы регуляции генов, связанных с восстановлением ДНК и обменом веществ, у Джонатана сохранили удивительную стабильность. Несмотря на почти два столетия жизни, по этим показателям он оказался гораздо ближе к молодым сородичам, чем можно было ожидать.

Особенно устойчивой оставалась регуляция генов, участвующих в выработке энергии и устранении повреждений ДНК. По мнению исследователей, именно способность поддерживать нормальную работу таких систем на протяжении десятилетий может быть одним из ключевых факторов исключительного долголетия гигантских черепах.

«Мы обнаружили, что регуляторы генов, участвующих в производстве энергии и восстановлении ДНК, оставались невероятно стабильными у Джонатана на протяжении почти двух столетий», — рассказал участник исследования Джастин Герлах из Кембриджского университета.

Работа, опубликованная в журнале Science Advances, стала первым исследованием эпигенома гигантской черепахи. Её провела команда некоммерческой американской организации Kallel, занимающейся изучением долголетия.

Учёных интересует не только сам Джонатан. Гигантские черепахи Галапагосских и Сейшельских островов относятся к немногим сохранившимся представителям древней группы огромных рептилий, некогда широко распространённых на островах. Их необычная продолжительность жизни позволяет исследовать механизмы, благодаря которым некоторые животные способны противостоять возрастным изменениям гораздо дольше других.

Исследователи надеются, что изучение этих механизмов со временем поможет разработать новые подходы к профилактике хронических заболеваний и замедлению возрастного ухудшения здоровья человека.

Однако пока речь идёт именно о поиске биологических закономерностей, а не о готовом способе продлить жизнь. Обнаруженные у Джонатана генетические особенности ещё предстоит подробно изучить, а возможность использовать подобные защитные механизмы в человеческом организме требует дополнительных исследований.

Тем не менее история Джонатана показывает, что исключительное долголетие может зависеть не только от набора генов, полученных при рождении, но и от того, насколько стабильно регулируется их работа на протяжении всей жизни. И в этом отношении почти двухсотлетняя черепаха представляет для науки особенно ценный пример.