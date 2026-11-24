Пластик из пищевой упаковки может приводить к раку кишечника. Учёные выяснили, как это происходит

Мельчайшие частицы пластика, которые могут попадать в организм вместе с пищей, способны создавать благоприятные условия для развития рака кишечника. К такому выводу пришли китайские учёные, обнаружившие, что нанопластик не только накапливается в клетках, но и нарушает работу полезных кишечных бактерий. В результате организм лишается одного из естественных механизмов защиты от опухолей.

Исследователи изучали полистирол — один из самых распространённых видов пластика. Его используют для изготовления пищевой упаковки, контейнеров для хранения продуктов и одноразовых стаканчиков. Со временем этот материал может распадаться на микроскопические частицы, часть которых способна попадать в пищеварительную систему человека.

Предыдущие исследования уже показывали, что в опухолях толстой и прямой кишки обнаруживается больше разновидностей микропластика, чем в окружающих здоровых тканях. Эксперименты на мышах также выявляли связь между воздействием пластиковых частиц и ростом опухолей. Однако оставалось непонятно, каким именно образом пластик может влиять на развитие рака.

Чтобы разобраться в этом, специалисты Центрального Южного университета Китая провели эксперимент на мышах. Всем животным вводили смесь химических веществ, вызывающих рак кишечника, но часть мышей дополнительно получала с пищей частицы полистирола диаметром около 50 нанометров. Это примерно в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса.

Некоторые частицы исследователи снабдили светящейся меткой, позволяющей проследить их перемещение внутри организма. Выяснилось, что нанопластик способен задерживаться в тканях, преимущественно в толстой кишке.

Более того, частицы накапливались внутри лизосом — клеточных структур, которые отвечают за расщепление и переработку различных веществ. Однако справиться с пластиком они, по-видимому, не могли.

Главное различие обнаружилось при сравнении количества опухолей. Хотя все мыши подвергались воздействию канцерогенных веществ, у животных, получавших нанопластик, опухолей оказалось значительно больше.

Исследователи выяснили, что пластиковые частицы повреждали микроворсинки кишечного эпителия — мельчайшие выросты клеток, участвующие во всасывании питательных веществ. Одновременно с этим нарушался состав кишечной микрофлоры.

Особенно сильно пострадали полезные бактерии Faecalibaculum rodentium. Их численность в кишечнике мышей, получавших нанопластик, резко сократилась.

Именно здесь учёные обнаружили возможное объяснение усиленного роста опухолей. Эти бактерии вырабатывают пропионовую кислоту — вещество, которое помогает защищать клетки от опухолевого перерождения. Когда под воздействием нанопластика количество бактерий уменьшалось, ослабевал и связанный с ними защитный механизм.

Таким образом, пластик может способствовать развитию рака не только через непосредственное воздействие на клетки кишечника, но и косвенно — нарушая взаимодействие организма с полезными микроорганизмами.

Однако результаты эксперимента пока нельзя напрямую переносить на человека. Во-первых, мыши получали значительно более высокие дозы нанопластика, чем те, с которыми люди обычно сталкиваются в повседневной жизни. Во-вторых, пищеварительная система мышей может иначе реагировать на пластиковые частицы.

Кроме того, исследование не показало, что нанопластик самостоятельно вызывает рак: опухоли развивались у животных, которым специально вводили канцерогенные вещества. Эксперимент продемонстрировал, что дополнительное воздействие полистирола способно усугублять этот процесс.

Тем не менее работа выявила потенциально важный механизм, который заслуживает дальнейшего изучения. Если нанопластик аналогичным образом влияет на полезные бактерии человеческого кишечника, его длительное поступление в организм может иметь последствия, которые пока недостаточно изучены.

Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Cancer.