Знаменитая математическая задача, которой 174 года, получила самое быстрое из возможных решений

Чтобы раскрасить любую географическую карту так, чтобы соседние страны не были одного цвета, достаточно всего четырёх красок. Это утверждение кажется простым, но математикам потребовалось больше века, чтобы его доказать. А теперь, спустя 174 года после появления задачи, исследователи нашли способ выполнять такую раскраску с максимально возможной скоростью.

Впервые эту идею высказал английский математик Фрэнсис Гатри в 1852 году. Он предположил, что независимо от количества стран, сложности их границ и расположения территорий четырёх цветов всегда будет достаточно. Главное условие — области, имеющие общую границу, должны быть окрашены по-разному.

Предположение оказалось удивительно сложным для доказательства. Лишь в 1976 году математики окончательно подтвердили его справедливость. Так появилась знаменитая теорема о четырёх красках.

В 1997 году было предложено более доступное доказательство, меньше зависевшее от труднопроверяемых компьютерных вычислений. Однако оставалась другая проблема: знать, что четырёх цветов достаточно, и быстро определить, каким именно цветом закрасить каждую область, — далеко не одно и то же.

Для небольших карт это не слишком существенно. Но с увеличением количества областей вычисления становились всё более трудоёмкими. Прежний алгоритм работал так, что увеличение числа областей в десять раз могло замедлить его примерно в сто раз.

Теперь международная группа исследователей разработала новый подход, который устраняет эту проблему. Учёным удалось сократить вычислительную сложность с квадратичной до линейной.

Это означает, что теперь при увеличении числа областей в десять раз время вычислений возрастает приблизительно в те же десять раз, а не в сто, как раньше. Таким образом, алгоритм гораздо лучше справляется с картами, содержащими огромное количество отдельных территорий.

Ключом к открытию стали особые повторяющиеся структуры, которые математики называют сводимыми конфигурациями. Их можно представить как удобные участки карты, с которых проще всего начинать раскраску.

Раньше было известно, что такие участки существуют. Однако исследователи обнаружили нечто неожиданное: на картах их может быть чрезвычайно много.

«Представьте сводимые конфигурации как ручки, за которые можно ухватиться, чтобы начать раскрашивание четырьмя цветами», — объясняет математик Карстен Томассен из Датского технического университета.

По его словам, главное открытие заключается в том, что у математических графов есть не одна такая «ручка», а огромное их количество. Раньше об этом никто не знал.

Чем больше подобных отправных точек, тем проще организовать вычисления. Новый алгоритм использует их, чтобы сначала упростить карту, определить подходящее распределение цветов, а затем постепенно восстановить её сложную структуру, при необходимости корректируя раскраску.

В результате исследователи получили не просто очередное доказательство известной теоремы, а принципиально более эффективный способ находить конкретное решение.

Для разработки алгоритма учёные объединили математические методы со специальными структурами данных, позволяющими эффективно организовать вычисления. Результаты представлены в двух научных работах, одна из которых была представлена на симпозиуме по основам информатики.

Но самое интересное заключается в том, что открытие может оказаться полезным далеко за пределами задачи о четырёх красках.

В математике карту можно представить в виде графа — набора точек и соединяющих их линий. Такой способ описания позволяет применять похожие методы к другим задачам, связанным с расположением и взаимодействием отдельных элементов.

Более того, обнаруженное множество сводимых конфигураций открывает возможность использовать новый подход не только на плоских картах, но и на поверхностях более сложной формы.

Например, речь идёт о поверхностях с отверстиями, напоминающих плавательный круг или кусок сыра с дырками. Подобные объекты обладают другой геометрической структурой, поэтому задачи их раскрашивания требуют отдельных математических подходов.

Исследователи полагают, что обнаруженные закономерности могут помочь и в этих случаях, хотя пока речь идёт о потенциальных применениях.

Таким образом, спустя почти два столетия после появления знаменитой задачи математики не просто подтвердили старый результат, а научились использовать его значительно эффективнее. И вполне возможно, что именно новый метод вычислений, а не сама раскраска карт, окажется самым важным итогом этой работы.