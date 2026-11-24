Врачи пересмотрели рекомендации по раку простаты впервые за 16 лет: что изменилось

Простой анализ крови может помочь обнаружить рак простаты на ранней стадии. Однако долгие годы врачи не рекомендовали мужчинам проходить такое обследование регулярно. Причина заключалась в том, что некоторые опухоли растут настолько медленно, что никогда не угрожают жизни, а их лечение способно принести больше вреда, чем пользы. Теперь Американское онкологическое общество впервые с 2010 года пересмотрело свои рекомендации и предложило более активный подход к диагностике.

Рак простаты занимает второе место среди причин смерти мужчин от онкологических заболеваний в США. По оценкам специалистов, только в 2026 году в стране выявят около 334 тысяч новых случаев заболевания, а более 36 тысяч мужчин умрут от него.

Раньше врачи рекомендовали мужчинам самостоятельно принимать решение о проверке после обсуждения возможных преимуществ и рисков со специалистом. Теперь организация выступает за регулярные обследования, поскольку за последние годы накопилось больше научных доказательств того, что раннее выявление заболевания помогает снижать смертность.

Основным методом проверки остаётся анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА) — белок, который вырабатывает предстательная железа. Повышенная концентрация этого вещества может указывать на рак, но сама по себе ещё не означает наличие опухоли. Уровень ПСА способен увеличиваться и по другим, неопасным причинам.

Именно недостаточная точность анализа раньше вызывала серьёзные опасения. Мужчина мог получить тревожный результат, пройти дополнительные обследования и даже лечение, хотя обнаруженная опухоль не представляла непосредственной угрозы. При этом терапия способна вызывать тяжёлые побочные эффекты, включая недержание мочи и нарушения эрекции.

За последние годы ситуация изменилась. Дополнительные методы диагностики, в том числе магнитно-резонансная томография, стали совершеннее. Теперь врачи могут точнее оценивать подозрительные результаты анализа и принимать решение о дальнейших действиях с учётом индивидуального риска.

Согласно новым рекомендациям, мужчинам со средним риском развития рака простаты следует сдавать анализ на ПСА каждые два года в возрасте от 50 до 69 лет.

Для мужчин из групп повышенного риска правила строже: им рекомендуется ежегодная проверка с 45 до 69 лет. К этой категории относятся чернокожие мужчины, а также мужчины других расовых групп с выраженной семейной историей заболевания.

Такое разделение связано с существенными различиями в заболеваемости и смертности. По данным Американского онкологического общества, среди чернокожих мужчин рак простаты встречается на 67% чаще, чем среди белых, а смертность от него почти вдвое выше. Авторы рекомендаций рассчитывают, что более ранние и частые обследования помогут сократить этот разрыв.

После 70 лет подход снова меняется. В возрасте от 70 до 74 лет решение о продолжении обследований предлагается принимать индивидуально, тщательно сопоставляя пользу и возможный вред. Начиная с 75 лет организация уже не рекомендует проводить скрининг. Дело в том, что рак простаты нередко развивается медленно, а в пожилом возрасте риски, связанные с его лечением, могут оказаться выше потенциальной пользы.

Разрабатывая рекомендации, специалисты также привлекли три независимые исследовательские группы, которые с помощью компьютерного моделирования сравнивали разные варианты скрининга. Учёные оценивали, как возраст начала обследований и частота анализов могут повлиять на число биопсий, избыточных диагнозов и предотвращённых смертей.

При этом новые рекомендации вовсе не означают, что каждую обнаруженную опухоль необходимо немедленно лечить. Если заболевание представляет небольшую опасность, врачи могут выбрать активное наблюдение — регулярно контролировать его состояние вместо того, чтобы сразу прибегать к терапии.

Именно в этом заключается важное изменение подхода: задача обследований состоит не просто в том, чтобы обнаружить как можно больше случаев рака, а в том, чтобы вовремя выявлять опасные опухоли и одновременно избегать ненужного лечения.

Авторы подчёркивают, что рекомендации продолжат пересматривать по мере появления новых научных данных. Главная цель — уменьшить число запущенных случаев заболевания и смертей, не подвергая мужчин неоправданным медицинским вмешательствам.