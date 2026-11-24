Москвичам придётся заплатить за праздничную иллюминацию

Московская городская дума приняла поправки в закон «Основы жилищной политики города Москвы», которые устанавливают новый порядок начисления платежей за услуги ЖКХ для жителей столицы..

С 1 декабря 2026 года москвичам придётся ежемесячно платить по 300 рублей за праздничную новогоднюю иллюминацию. По замыслу чиновников, мера позволит не только пополнить городской бюджет, но и приведёт к росту правой культуры граждан.

«Люди начнут более ответственно относиться к городскому имуществу, закону и своим соседям, так как будут понимать, что внесли свою лепту в украшение родного города», – сказал депутат Лев Розенфельд.

Если столичный опыт будет признан удачным, то с 2027 года платежи за праздничную иллюминацию могут появиться в квитанциях за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах.

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