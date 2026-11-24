Сибирские ученые предложили оптимальный эмульгатор для нефтедобычи на основе рапсового масла

Учёные Сибирского федерального университета установили, как концентрация технического рапсового масла и распространённого промышленного эмульгатора влияет на устойчивость наноэмульсий, играющих ключевую роль в нефтедобыче.

На сегодняшний день одним из способов увеличить нефтеотдачу пласта, предотвратить осложнения, улучшить подготовку и транспортировку углеводородного сырья является использование наноэмульсий.

Наноэмульсии — это системы, в которых мельчайшие капли одной жидкости (например, масла) равномерно распределяются в другой — допустим, в воде. Размер этих капель мал и чаще всего не превышает 100 нанометров. Для стабилизации такой системы используют специальные эмульгаторы, а иногда и наночастицы (например, оксиды металлов) — это предотвращает расслоение наноэмульсии на отдельные компоненты.

Один из способов усовершенствовать физические методы воздействия на нефтеносные пласты — наноэмульсионное заводнение. Так называют технологию, при которой в насыщенный нефтью пласт закачивают специальную наноэмульсию вместо или в дополнение к обычной воде. Главная цель — вытеснить остаточную нефть, которая при обычном заводнении всё ещё остаётся в порах породы и недоступна для извлечения.

Благодаря этой технологии снижается межфазное натяжение; изменяется смачиваемость поверхности породы, а вытесняющий агент лучше проникает в пористую структуру нефтеносного пласта и помогает «выжать» трудноизвлекаемую нефть практически без остатка.

Самое важное для практического применения наноэмульсий — устойчивость дисперсной системы, выбор масляной фазы и подбор эффективного эмульгатора. Кроме того, необходимо учитывать экологическую нагрузку при проведении технологических операций по заводнению. Поэтому нас особо интересуют наноэмульсии, в которых роль дисперсной фазы играют растительные масла. В отличие от нефтяных углеводородных фракций, растительные масла — это возобновляемое и недорогое сырьё. К тому же, они более экологичны и могут стать приемлемой основой для получения водно-масляных дисперсий, — рассказала соавтор исследования, старший преподаватель кафедры бурения нефтяных и газовых скважин СФУ Анжелика Скоробогатова.

Дестабилизация эмульсионных систем может происходить из-за миграции капель, их коагуляции (слипания), слияния частиц внутри жидкой среды, расслоения. Насколько интенсивно и быстро будут идти все эти процессы, зависит от концентрации масляной фазы и от стабилизации межфазной границы: чем больше содержание масла, тем выше вероятность нежелательного взаимодействия между каплями.

Нужно было подобрать такие концентрации рапсового масла и такой тип эмульгатора, которые будут оптимальны для получения устойчивых наноэмульсий. Для оценки экспериментально полученных результатов по устойчивости эмульсионных систем применялись оптические методы: фиксировались изменения профилей пропускания света через объем образца с течением времени. Выяснилось, что при увеличении концентрации рапсового масла от 0,1 до 5 об.%, усиливаются процессы дестабилизации и снижается устойчивость эмульсий. А вот при концентрации масла 0,1 об. % система относительно устойчива. Однако в случае применения эмульгаторов достаточно стабильными становятся эмульсии с концентрацией до 2 об.%. Наиболее выраженное стабилизирующее действие среди рассмотренных эмульгаторов проявил распространённый промышленный PC-501, — пояснили учёные.

По словам специалистов, развитие наноэмульсий на основе растительных масел — перспективное направление для развития «зелёных» технологий в нефтяной отрасли, поскольку сочетает экологичность, эффективность и технологическую гибкость.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (номер FSRZ-2020-0012)

Результаты опубликованы в Journal of Siberian Federal University. Chemistry

Фото: Сибирский федеральный университет

Источник: Минобрнауки России