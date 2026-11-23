ZF представила мотор на 30 000 об/мин, который сделает электромобили легче и дешевле

Немецкая ZF представила электропривод High Revolution Drive: его мотор раскручивается до 30 000 об/мин — это 500 оборотов в секунду. Для сравнения: обычные тяговые электромоторы, как правило, развивают до 18 000 об/мин. Благодаря высокой частоте вращения привод в сборе стал почти на четверть компактнее и легче сопоставимого привода, а масса редкоземельных магнитов сократилась вдвое.

Принцип прост: мощность равна произведению крутящего момента на угловую скорость. Чем быстрее вращается мотор, тем меньший момент ему нужен для той же мощности. Это позволяет уменьшить ротор и использовать меньше магнитов, а нужный момент на колесах обеспечивает редуктор.

В одном блоке ZF объединила мотор пиковой мощностью 200 кВт (около 272 л. с.), инвертор и двухступенчатый редуктор с косозубыми шестернями. Передаточное отношение 18:1 позволяет получить до 3500 Н·м на колесах. Привод рассчитан на электромобили с 400- и 800-вольтовыми системами.

Китайские производители уже применяют высокооборотные моторы в спортивных моделях. Например, Xiaomi HyperEngine V8s развивает 425 кВт и достигает 27 200 об/мин. ZF же ориентируется на массовые седаны и кроссоверы и рассчитывает запустить привод в серию в течение четырех лет.

От редкоземельных магнитов компания не отказалась полностью. Но сокращение их расхода может снизить себестоимость привода и уменьшить зависимость от поставок из Китая, который доминирует в переработке редкоземельного сырья и производстве магнитов.Источник — ZF