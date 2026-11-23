Магнитное поле меняет представления о формировании новых планет

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета и Института астрономии РАН создали модель протопланетного диска и с её помощью продемонстрировали, как магнитное поле влияет на движение мелких частиц, отвечающих за появление зародышей планет. Вокруг молодых звёзд образуются протопланетные диски — вращающиеся структуры из плотного газа и пыли, в которых со временем зарождаются планеты: пылинки сталкиваются и объединяются в крупные тела. Исследование показало, что крупномасштабное магнитное поле способно ослаблять этот механизм: оно замедляет вращение газа и заставляет пылевые частицы быстрее двигаться к звезде. В результате кольца — участки повышенной плотности газа, в которых, как ранее считалось, пылинки «заперты в ловушке», — могут оказаться не надёжной преградой для вещества, а скорее зоной, через которую оно постепенно проходит. Работа опубликована в The Astrophysical Journal.

Доцент СПбГУ Сергей Хайбрахманов, предложивший концепцию исследования, на численной модели продемонстрировал, что в областях с сильным магнитным полем газ вращается медленнее, чем должен был бы под действием одной лишь гравитации звезды. Такое движение называют субкеплеровским: в идеализированной модели частица на заданном расстоянии от звезды двигалась бы с кеплеровской скоростью, а под действием магнитного натяжения газ немного отстаёт от неё. «Магнитное поле диска за счёт взаимодействия с газом обуславливает дополнительный дрейф пылинок, который всегда направлен в сторону звезды: при определённых условиях скорость становится настолько большой, что пылинки „проскакивают“ пылевые ловушки, не задерживаясь в них. Мы назвали этот новый эффект магнитогазодинамическим открытием пылевых ловушек в протопланетных дисках», — рассказал учёный.

На периферии кольцевой структуры, на расстояниях более 10–100 астрономических единиц от звезды, разница между фактической и кеплеровской скоростью газа в расчётах достигала 2%. Для пылевых частиц это небольшое, на первый взгляд, изменение имеет существенные последствия: крупные пылинки начинают быстрее перемещаться к центру, и диск может потерять весь плотный строительный материал до того, как из него успеют вырасти крупные планеты. Таким образом, для построения теории образования планет и объяснения свойств наблюдаемых экзопланет необходимо развивать модели дисков с магнитным полем — по словам Хайбрахманова, это одно из наиболее актуальных и малоразработанных направлений в данной области и предмет дальнейшей работы для университетских астрономов.

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