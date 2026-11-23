Контрразведка Германии ищет людей со знанием иврита и русского — зарплата до 81 тысячи евро в год

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV), выполняющее функции внутренней разведки и контрразведки, объявило о наборе сотрудников со знанием иврита. Вакансия была опубликована 16 ноября на официальном портале федерального правительства Германии, однако внимание израильских СМИ она привлекла только сегодня, 23 ноября.

Согласно объявлению, специалисты требуются для работы в Берлине и Кельне. Им предстоит переводить и анализировать тексты, аудио- и видеозаписи на иврите, проводить исследования с использованием открытых интернет-источников и современных технологий, а также готовить аналитические отчеты.

Ведомство отмечает, что будущие сотрудники будут работать в одном из важных подразделений разведывательной службы. При этом конкретное направление их деятельности не раскрывается.

Кандидаты должны иметь гражданство Германии, очень хорошо владеть ивритом и немецким языком, а также иметь высшее образование по специальности, связанной с будущей работой. Вместо диплома допускается не менее трех лет соответствующего профессионального опыта и дополнительная подготовка. Рассматриваются также кандидатуры студентов, которые получат необходимый диплом в течение шести месяцев после окончания приема заявок.

Дополнительным преимуществом считается хорошее знание русского или английского языка. От соискателей также ожидают интереса к политике, самостоятельности и высокого уровня ответственности. Кандидатам предстоит пройти письменные и устные испытания, в том числе проверку языковых навыков.

Предлагается постоянная работа с годовой зарплатой от 55 до 81,6 тысячи евро до вычета налогов. Предусмотрены дополнительные выплаты за службу в разведывательном ведомстве, возможность повышения квалификации и перспективы карьерного роста. В дальнейшем сотрудники могут получить статус государственных служащих.

Заявки принимаются до 14 декабря 2026 года.

BfV занимается выявлением угроз конституционному строю Германии, борьбой с экстремизмом и терроризмом, а также противодействием деятельности иностранных разведок на территории страны.

В объявлении не уточняется, для каких именно задач ведомству понадобились специалисты по ивриту и связано ли расширение штата с какими-либо конкретными событиями или изменениями в отношениях Германии с Израилем.